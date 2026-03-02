Новости по тегу #Андрей Садовский

Во всех районах ведутся работы по благоустройству – это дворы, скверы, озеленение. В 2026 году порядка тысячи дворов будет благоустроено.
Как сообщили в Мингорисполкоме, специалисты оперативно работают над устранением аварии, которая незначительно повлияла на теплообеспечение Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов.
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