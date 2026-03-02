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Новости по тегу #Андрей Садовский

Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме
02 марта 2026 18:23

Как благоустроят дворы Минска в 2026 году – узнали в Мингорисполкоме

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы
19 января 2026 07:53

«Минскэнерго» предупредило о снижении температуры теплоносителей в пяти районах столицы

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии
05 ноября 2020 17:09

Таможенники пресекли почтовый канал поставки из Латвии

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты
16 апреля 2020 10:08

«Кто-то был лётчиком, кто-то возил хлеб в блокадный Ленинград». Книгу о родных, живших во время ВОВ, написали минские гимназисты

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ
15 февраля 2019 07:44

«Восстановлено 112 человеческих судеб». Как курсант из Кировска выясняет информацию о пропавших без вести в годы ВОВ

Приятный сюрприз: хоккеисты клуба «Юность-Минск» посетили с экскурсией Университет гражданской защиты МЧС
15 февраля 2017 17:05

Приятный сюрприз: хоккеисты клуба «Юность-Минск» посетили с экскурсией Университет гражданской защиты МЧС