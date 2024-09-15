Как беспилотники используют в мирной деятельности – вот несколько примеров

Дроны на страже и нашей безопасности. Их активно применяют в Вооруженных Силах, используют при выполнении различных задач. Беспилотники служат и на гражданке. То есть эти крылатые помощники прочно вошли в нашу жизнь, но в какой-то момент их популяция разрослась настолько, что потребовались ограничения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и целеприменение стало вызывать вопросы. А безопасность превыше всего.

Но это не значит, что квадрокоптеры нельзя использовать под контролем в мирном русле. Речь о профессиональной деятельности. Это кадры с высоты птичьего полета в фильме телерадиовещательного канала «Гродно Плюс». Та картинка, которую сегодня хочет видеть искушенный зритель, то есть квадрокоптер помогает журналистам качественно продвигать информацию в массы. Когда-то свою птичку канал приобрел первым среди городских СМИ. Теперь же перешли на работу по новым правилам – поставили на учет согласно букве закона.

Сергей Мазайло, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс»:

Нанесен этот номер учетный, название владельца и телефон, в случае чего, для связи. Пилотам нужно пройти обучение, получить сертификаты. Тут нужно понимать, есть две категории: категория открытая – это полеты вне населенных пунктов либо над небольшими деревнями. И категория специальная – это полеты в городе. На канале теперь три оператора не только с приставкой «теле», но и с правом управления гражданскими БЛА. Они знают: теперь полеты не выше 100 метров в определенных зонах, только в дневные часы, ночью запрет, и обязательное согласование запуска по чек-листу.

Сергей Мазайло, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс»:

После того как эти две бумаги получены, мы загружаем все на сайт и получаем конкретную дату. После того как получили конкретную дату, в этот день у нас еще должно быть произведено как минимум, если в Гродно брать, три звонка – это военные, аэродром, милиция, чтобы уведомить, что мы взлетели. После того как мы приземлись, мы опять уведомляем, что мы приземлились. И после того как мы отсняли весь материал, еще одна процедура, она не поменялась, мы должны это видео отправить в Министерство обороны для того, чтобы они разрешили или не разрешили его использовать. Я свое отношение всегда говорил, и тогда, и сейчас, что надо узаконить эти полеты.