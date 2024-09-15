«Используются для провокаций» – Тищенко рассказал, почему БПЛА должны подлежать чёткому контролю

Дроны на страже нашей безопасности. Их активно применяют в Вооруженных Силах, используют при выполнении различных задач. Беспилотники служат и на гражданке. То есть эти крылатые помощники прочно вошли в нашу жизнь, но в какой-то момент их популяция разрослась настолько, что потребовались ограничения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и целеприменение стало вызывать вопросы. А безопасность превыше всего.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Начнем с того, что на той же самой границе беспилотники используются для провокации, для разведки, для возможных прощупываний направлений для ведения диверсионной, военной деятельности, наступательной активности и так далее. Второе, практика показывает, что беспилотники очень опасны, и они используются, допустим, в России – это серьезные удары террористические по объектам инфраструктуры, причем по гражданской, не только по военной, это средство на сегодняшний день борьбы с техникой бронированной, которая считалась раньше вообще непобедимой. Поэтому здесь именно обезопасить граждан, обезопасить наше небо, обезопасить наше пространство с точки зрения запрета, даже, может быть, полного использования беспилотника некомпетентными организациями и службами.