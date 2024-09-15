Прямой эфир

«Используются для провокаций» – Тищенко рассказал, почему БПЛА должны подлежать чёткому контролю

15 сентября 2024 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дроны на страже нашей безопасности. Их активно применяют в Вооруженных Силах, используют при выполнении различных задач. Беспилотники служат и на гражданке. То есть эти крылатые помощники прочно вошли в нашу жизнь, но в какой-то момент их популяция разрослась настолько, что потребовались ограничения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Да и целеприменение стало вызывать вопросы. А безопасность превыше всего.

«Используются для провокаций» – Тищенко рассказал, почему БПЛА должны подлежать чёткому контролю-2

Беспилотники уже давно перестали быть игрушкой. За примерами войны дронов далеко ходить не надо. Эксперты по национальной безопасности уверены: БЛА должны подлежать четкому контролю.

«Используются для провокаций» – Тищенко рассказал, почему БПЛА должны подлежать чёткому контролю-4

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Начнем с того, что на той же самой границе беспилотники используются для провокации, для разведки, для возможных прощупываний направлений для ведения диверсионной, военной деятельности, наступательной активности и так далее. Второе, практика показывает, что беспилотники очень опасны, и они используются, допустим, в России – это серьезные удары террористические по объектам инфраструктуры, причем по гражданской, не только по военной, это средство на сегодняшний день борьбы с техникой бронированной, которая считалась раньше вообще непобедимой. Поэтому здесь именно обезопасить граждан, обезопасить наше небо, обезопасить наше пространство с точки зрения запрета, даже, может быть, полного использования беспилотника некомпетентными организациями и службами. 

# Беспилотники # Александр Тищенко # Галина Буро # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Дроны давно перестали быть игрушкой! Почему потребовались ограничения для беспилотников?
15 сентября 2024 17:23

Дроны давно перестали быть игрушкой! Почему потребовались ограничения для беспилотников?

Спускала деньги белорусов на свои нужды! Детали громкой истории по распилу денег экстремистами
15 сентября 2024 17:04

Спускала деньги белорусов на свои нужды! Детали громкой истории по распилу денег экстремистами

Карпенко о выборах 2025 года: мы планируем расширить круг международных наблюдателей
15 сентября 2024 17:04

Карпенко о выборах 2025 года: мы планируем расширить круг международных наблюдателей