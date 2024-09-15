Спускала деньги белорусов на свои нужды! Детали громкой истории по распилу денег экстремистами

В 2020 году в Беларуси ситуацию накалили максимально. Но пришло время остыть и понять, что это было на самом деле. А на самом деле нас пытались надуть и, как это часто бывает, раскрутить на деньги. На неделе обнародовали детали финансовой махинации беглой оппозиционерки Ольги Ковальковой, которая под прикрытием якобы бурной «политической деятельности» вынуждала белорусов оказывать ей спонсорскую помощь. И многие купились. Донатили кровно заработанные, а в итоге деньги вместе с несостоявшейся оппозиционеркой ушли заграницу. Глеб Прокофьев расскажет об этой истории в деталях.

Она их истратила не так, как было ими задумано.

Людей одурачили, получается. Сами уехали, ну и все, и с концами. А отвечать за это приходится людям, которые помогали им. Это умозаключения белорусов, которые пытались помочь экстремистам. Как позже выяснилось, не просто экстремистам, но еще и финансовым аферистам. Но обо всем по порядку. В августе 2020-го был создан Координационный совет якобы для преодоления политического кризиса в Беларуси. Члены так называемого штаба оппозиции пообещали белорусам, что предпримут все шаги для защиты суверенитета и независимости нашей страны.

Все члены совета, которые изъявили желание, они признают наличие недопустимых нарушений при проведении избирательной кампании и подсчете голосов на выборах, не признают официально объявленных результатов выборов. Рассказав о старте строительства воздушных замков, экстремисты тут же начали свою бурную деятельность. Первый, безусловно, важный шаг – сбор денежных средств. Экстремистские паблики запестрели мольбами о финансовой помощи. Мол, помогите, кто сколько может. Неравнодушные белорусы нашлись, но в последующем они не раз пожалели об участии в этом спонсорстве.

Евгений Бищук, «спонсор» Координационного совета:

Реквизиты указаны. И указано – на развитие Координационного совета, что-то типа того. Но никаких злых умыслов я не преследовал.