Дроны давно перестали быть игрушкой! Почему потребовались ограничения для беспилотников?

Западные санкции, введенные против Ирана и другие способы давления, кажется, не помогают ослабить эту страну. Есть мнение, что изоляция, наоборот, вынуждает иранцев работать более тонко и находить выходы из любых ситуаций. Как итог, к примеру, Ирану нет равных в мире по выпуску беспилотников. Их используют практически во всех основных структурах и службах, в том числе в вооруженных силах, ВВС и ВМС. По всей видимости, эта тенденция сохранится и в будущем. Дроны на страже и нашей безопасности. Их активно применяют в Вооруженных Силах, используют при выполнении различных задач. Беспилотники служат и на гражданке. То есть эти крылатые помощники прочно вошли в нашу жизнь, но в какой-то момент их популяция разрослась настолько, что потребовались ограничения. Да и целеприменение стало вызывать вопросы. А безопасность превыше всего.

В итоге белорусам запретили использовать дроны. Есть, конечно, исключения, но они строго регламентированы. Как и правила ввоза БПЛА на территорию Беларуси. Но наш корреспондент убедилась, что подрезать крылья удалось далеко не всем. Постоянно фиксируются попытки нарушить наше законодательное и воздушное пространство.