Дроны давно перестали быть игрушкой! Почему потребовались ограничения для беспилотников?
Западные санкции, введенные против Ирана и другие способы давления, кажется, не помогают ослабить эту страну. Есть мнение, что изоляция, наоборот, вынуждает иранцев работать более тонко и находить выходы из любых ситуаций. Как итог, к примеру, Ирану нет равных в мире по выпуску беспилотников. Их используют практически во всех основных структурах и службах, в том числе в вооруженных силах, ВВС и ВМС. По всей видимости, эта тенденция сохранится и в будущем. Дроны на страже и нашей безопасности. Их активно применяют в Вооруженных Силах, используют при выполнении различных задач. Беспилотники служат и на гражданке. То есть эти крылатые помощники прочно вошли в нашу жизнь, но в какой-то момент их популяция разрослась настолько, что потребовались ограничения. Да и целеприменение стало вызывать вопросы. А безопасность превыше всего.
В итоге белорусам запретили использовать дроны. Есть, конечно, исключения, но они строго регламентированы. Как и правила ввоза БПЛА на территорию Беларуси. Но наш корреспондент убедилась, что подрезать крылья удалось далеко не всем. Постоянно фиксируются попытки нарушить наше законодательное и воздушное пространство.
Галина Буро – отмена взлета.
Погода выдалась нелетной для нарушителей в Ивьевском районе. Здесь за одни сутки отправили на посадку и изъяли 2 беспилотника, задержали их владельцев. Случай уже 10-й в 2024 году только для лидских пограничников. На счету Гродненской группы таких фактов 8. Полет ненормальный, ведь правила недвусмысленны: становится на беспилотное крыло в приграничье запрещено.
Надежда Масевич, официальный представитель Гродненской пограничной группы:
Поскольку незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне и пограничной полосе является нарушением пограничного режима и влечет административную ответственность, то в каждом конкретном случае проводится весь комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, в каждом случае БПЛА конфискуются.
И если в пограничной зоне запрет на запуск дронов равен для всех, без исключений, то аэросъемка над Беларусью все же доступна специалистам, но только с легальным статусом на профессиональной основе. Ведь Указ Президента об эксплуатации дронов предоставляет эшелон лишь ИП и организациям. Для любителей – отмена взлета.
Галина Буро, корреспондент:
В указе предусмотрено, что с конца сентября прошлого года физлицам, что важно, нельзя эксплуатировать, изготавливать и ввозить в страну беспилотники. А с конца марта уже этого года в силу вступил запрет на хранение и оборот БЛА.
Такая мера – требование времени. Безопасность превыше. Но с пониманием отнеслись не все. Только гродненская милиция с начала года выявила 54 факта, когда воздушное пространство пытались использовать незаконно, в том числе во время массовых праздников. Сотрудники также мониторят веб-сайты и социальные сети, где блогеры нередко выдают себя контентом. В дежурную часть поступают и звонки от бдительных местных жителей.
Александр Кравчук, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома:
Хочу высказать слова благодарности неравнодушным к указанной проблеме гражданам. По их информации было выявлено 36 фактов незаконного использования БПЛА. Для принятия решения материалы направляются по подведомственности в Министерство транспорта и коммуникаций и в Министерство обороны. Хочу отметить, что административная ответственность за незаконное использование воздушного пространства наступает по статье 18.35 Административного кодекса. На лицо, нарушившее накладывается штраф, на физическое лицо до 20 базовых величин, на юридическое лицо – до 50 базовых величин. При повторности штрафы увеличиваются в разы.