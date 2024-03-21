Как белорусским кардиологам удалось добиться мирового успеха? Рассказываем о качестве отечественной медицины

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны.

Евгений Юдаков, заведующий подстанцией скорой медицинской помощи № 11 Минска:

Выезжая каждый раз на вызов, можно оказаться абсолютно не в том месте, не с тем пациентом, которого ты ожидал увидеть, получая этот вызов. То есть каждый раз что-то может пойти не так. Золотой час, то есть в течение часа от момента нашего первичного контакта с пациентом, когда мы его впервые увидели, если у него инфаркт миокарда, то желательно уложиться в этот час, чтобы он уже находился в стационаре, где ему смогут провести высокотехнологичную операцию. Судьбу этих пациентов я отслеживал. Несколько человек покинули стационар своими ногами, можно сказать, практически здоровыми.

Ольга Вяжевич:

2018 год. Очень резко мне стало плохо дома, участилось сердцебиение, вызвали скорую. С этого момента пошли больницы, обследования, за сутки два раза скорая меня забирала. Мне первый раз снимали приступ, второй раз снимали. Эти дни были самые страшные, потому что возвращаешься домой и не знаешь, что дальше будет. Боишься что-то делать, ходить на работу. Если бы не доктор, эти сильные руки, уверенность, сильное плечо, как в фигурном катании, то есть один партнер должен поддержать второго. Я была почему-то уверена после разговора с ним, что все будет хорошо. Вот как доктор разрешит мне на воздушном шаре, с парашютом, то пойду пробовать.

История, которую нам поведала Ольга, и уникальна, и показательна. Таких в масштабах 10-миллионной Беларуси тысячи. А спасибо от чистого сердца адресовано ему – сердечному доктору, который себя называет не иначе, как...

Дмитрий Гончарик, заведующий отделом аритмологии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:

Я электрик по сердцу – одной рукой. Другой рукой – я обычный кардиолог. Люди, которые теряют сознание, теряют из-за нарушения электрических процессов в сердце, из-за блокад, из-за остановок сердца, они не имеют очереди на имплантацию этих стимуляторов. Никто их не покупает, ни у кого нет в голове мысли, что нужно купить кардиостимулятор, чтобы тебе имплантировали. А во многих странах это проблема, потому что это большие деньги: и стоимость самого устройства, и стоимость операции, не говоря уже о более сложных устройствах. И при этом у нас во всех областных центрах есть имплантация кардиостимуляторов, а также в крупных районных центрах. У нас есть пациенты, которые приехали из Прибалтики. Поставили в очередь на 2025 год, а ему так плохо, что он боится не дожить, он приехал и сделал здесь за один день, сейчас счастлив. Я думаю, что мы на очень хорошем уровне. Если хотите сравнить, то съездите в Украину и посмотрите, какая там кардиология.

В лечении самого жизненно важного органа Беларусь в числе признанных лидеров и в региональном масштабе, и даже в мировом. Чтобы держать высокую планку, важна не только кардиология «высокого полета», но и доступность экстренной сердечной помощи на местах. 10 межрайонных центров, 10 опорных точек помогают не опоздать, когда важны драгоценные минуты.