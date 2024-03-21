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Как белорусские врачи стали одними из лучших в мире по трансплантации сердца?

21 марта 2024 16:10
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Республиканский центр «Кардиология». Здесь не растратили традиции еще советской школы. Но по-настоящему «взлетели» в суверенной истории. Год 2009-й. Новостные ленты пестрят «молнией» – в Беларуси впервые трансплантировали сердце. За 15 лет таких операций уже сделано более полутысячи. 

Как белорусские врачи стали одними из лучших в мире по трансплантации сердца?-1

Юрий Островский, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по инновационному развитию и высоким технологиям, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:
Можно было и больше трансплантаций делать, но мы очень жестко относимся сейчас к подбору паре реципиента. Основная задача, чтобы реципиент жил не только в госпитале, но и в отдаленный послеоперационный период. При трансплантации сердца сама по себе цена лечения больше зависит не от хирургической технологии, она зависит от стоимости супрессивной терапии. Для наших граждан страна обеспечивает полностью бесплатное лечение, а это немаленькие деньги, около 6-8 тысяч долларов в год на одного пациента. Если выполняется порядка 550 органных трансплантаций в стране, можете представить, какая это сумма.

Как белорусские врачи стали одними из лучших в мире по трансплантации сердца?-4

Сергей Спиридонов, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по хирургической помощи, доктор медицинских наук, профессор:
Перед нами всего лишь 11 центров в мире, которые выполняют ежегодно больше, чем мы. Выполняя такое большое количество трансплантаций, мы приобретаем опыт. Он бесценен, потому что у нас выполнено около 600 трансплантаций. Подтверждение нашей конкурентоспособности или нашего качества  то, что на постсоветском пространстве мы являемся лидером про трансплантационным технологиям. К нам едут пациенты из других стран (Грузия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан). Последний пациент был из Сербии.

Как белорусские врачи стали одними из лучших в мире по трансплантации сердца?-7

Далеко не всегда оружие кардиохирурга – скальпель. Получить доступ к больному сердцу можно и через небольшой сосуд. На языке медиков это называется эндоваскулярная операция. Технологию белорусские специалисты освоили блестяще и готовы таким образом, например, заменить сердечный клапан. 

Как белорусские врачи стали одними из лучших в мире по трансплантации сердца?-10

Валерий Стельмашок, заведующий отделом интервенционной кардиологии РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, доцент:
Поставив трубочку в артерию на нижней конечности, входные ворота создав для проведения инструментария, мы через него проводим систему доставки, на кончике которой находится в закрытом состоянии клапан. Мы всегда имели такую позицию, что если мы что-то новое привносим, мы это отрабатываем и передаем в регионы. Клапаны начали имплантировать в Гродно, Могилеве и Гомеле. В этом году мы планируем еще больше расширить географию. Передать такую технологию в Витебск и Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.

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# Медицина # общество

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