Сроки вступительной кампании для целевиков сместят почти на месяц

Сроки вступительной кампании для абитуриентов-целевиков назвали в Министерстве образования. В 2024 году проведение экзаменов и зачисление сместят почти на месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, подать документы и пройти собеседование можно будет с 27 июня по 2 июля. В срок с 4 по 10 июля запланировано проведение вступительных экзаменов. А окончательные списки зачисленных огласят 12 числа. Абитуриенты-целевики поступают в вузы по отдельному конкурсу. Им предстоит сдать внутренний экзамен, формат которого в зависимости от профиля и специальности определяется отдельно каждым университетом. Испытание может проходить как в устной, так и в письменной форме.