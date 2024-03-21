Вопросы воспитания юных белорусов обсудили в БГПУ

Как вырастить настоящих патриотов? О продуктивных практиках в воспитании у детей гражданской ответственности и любви к Родине говорили на республиканском семинаре. Встреча прошла в центре современных методик дошкольного образования БГПУ накануне дня памяти жертв хатынской трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос воспитания юных белорусов остается особенно актуальным в современных условиях. И тут крайне важно заинтересовать детей сделать процесс обучения увлекательным. В этом воспитателям помогают инновационные методы подачи материала. В копилке современных педагогов интерактивные экскурсии, кроссенсы, ленты времени и даже робототехника.

Ольга Саварин, финалист Республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Беларуси – 2023»:

Так получается, что спустя многие годы события тех давних лет, страшные события уходят от нас и история начинает понемногу забываться. К сожалению, наши воспитанники не могут услышать из первых уст о том, как это было, и нужно ли все это рассказывать полноценно, как это было.

Ольга Анцыпирович, декан факультета дошкольного образования БГПУ имени Максима Танка:

Дошкольный возраст сензитивен практически для формирования всех сторон, качеств личности, нравственных, патриотических, основ гражданско-патриотической культуры. Это доказано, показано и научными исследованиями, подтверждается практикой.