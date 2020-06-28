Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

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Евгений Поболовец, СТВ:

Наверное, сложно найти человека моего поколения, который ни разу не был в детских летних лагерях. Тогда еще пионерских.

Эта традиция продолжается и в наше время. Вот уже месяц как работают дневные лагеря по всей стране. Вторая неделя пошла, как заработали и круглосуточные места отдыха детей. Несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, заявок от родителей немало: около 60 тысяч детей уже заняты летним оздоровлением.