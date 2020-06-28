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Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории

28 июня 2020 18:46
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Новости Беларуси. Новые города, новые знакомства и друзья. И яркие впечатления на всю жизнь.

Евгений Поболовец, СТВ:
Наверное, сложно найти человека моего поколения, который ни разу не был в детских летних лагерях. Тогда еще пионерских.

Эта традиция продолжается и в наше время. Вот уже месяц как работают дневные лагеря по всей стране. Вторая неделя пошла, как заработали и круглосуточные места отдыха детей. Несмотря на известные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, заявок от родителей немало: около 60 тысяч детей уже заняты летним оздоровлением.

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории-1
Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории-2

Тем же, кто по разным причинам не смог поехать в детский лагерь, волонтеры помогают весело проводить время в городах. Фестиваль дворовых игр, онлайн брейн-ринг, знакомые с детства резиночки и казаки-разбойники. И это далеко не все.

Как нескучно проводить летние каникулы – материал Галины Буро.

Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории-4
Как белорусские школьники проводят летние каникулы? Четыре истории-5

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# Дети # Галина Буро

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