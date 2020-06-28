Делаем из них механиков, а потом уже спортсменов. В Гродно мальчики занимаются картингом и мечтают о гонках

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Из своих 11 лет шесть гродненец Виталий Карней занимается картингом. Спортсмен перспективный – призер этапов первенства Беларуси. Мечтает о чемпионском титуле и карьере гонщика. Все началось с малого.

Виталий Карней, житель Гродно:

Мы с папой были в парке. И там вот (у нас есть пилот один, он уже в самом большом классе) он был на выставке. Мы увидели и пришли сюда на картинг.

Но прежде, чем стать великим гонщиком, придется засучить рукава. Знать устройство карта, уметь его отрегулировать, бортировать колеса, понимать, что влияет на самое важное – на скорость машины.

Валерий Шурпаков, руководитель кружка «Картинг» Гродненского государственного Дворца творчества детей и молодежи:

Мы делаем из них, первое, механиков, а потом уже спортсменов. Так, чтобы из пацанов получились мужчины, которые могут что-то сделать руками своими.