Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области

Командно-штабное учение с силами территориальной обороны начинается 2 апреля в двух районах Гомельской области: Рогачевском и Кормянском. Как уточнили в Министерстве обороны, оно пройдет в рамках комплексной проверки под руководством военного комиссара области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – оценить готовность должностных лиц воинских частей к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.