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Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области

02 апреля 2024 07:29
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Командно-штабное учение с силами территориальной обороны начинается 2 апреля в двух районах Гомельской области: Рогачевском и Кормянском. Как уточнили в Министерстве обороны, оно пройдет в рамках комплексной проверки под руководством военного комиссара области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области-1

Основная цель – оценить готовность должностных лиц воинских частей к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

Учения сил территориальной обороны начинаются в Гомельской области-4

Запланировано отработать вопросы охраны одного из объектов теробороны, к выполнению задач привлекут добровольцев народного ополчения. В эти же дни по 4 апреля в рамках проведения сбора с военнообязанными территориальных войск Вороновского района будет отработан схожий сценарий. Здесь учениями руководит зампредседателя Гродненского облисполкома.

# Военные учения # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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