Лукашенко поздравил народы Беларуси и России с Днём единения

Этот праздник воплощает нашу волю обустраивать общий союзный дом. Александр Лукашенко поздравил с Днем единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отмечается уже ровно четверть века. За небольшой по историческим меркам период мы многого достигли и можем по праву гордиться своими успехами, – подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на непростые внешние условия, нам удалось не допустить спада производства, сохранить занятость и динамику развития экономики. Выпускается конкурентоспособная инновационная продукция, реализуются высокотехнологичные проекты в атомной энергетике, автомобиле- и станкостроении, транспорте. Растет доля отечественных комплектующих и разработок. Шаг за шагом мы осваиваем новые рынки, взят курс на сокращение затрат и повышение качества союзных товаров и услуг. Беларусь и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития. Зримые результаты есть не только в традиционных отраслях.

Реальные успехи, настоящие прорывы достигнуты по таким сложнейшим, наукоемким направлениям, как материаловедение, авиастроение, микроэлектроника и космические исследования. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка. Но самое главное, что Союз имеет ярко выраженную социальную направленность. Граждане двух стран пользуются равными правами и гарантиями, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках Союзного государства без ограничений. И это далеко не полный перечень достижений, позволяющих миллионам белорусов и россиян с уверенностью смотреть в завтрашний день.

Единство наших братских народов сформировали общие мировоззренческие ценности, культуру и историю, которые мы свято храним и оберегаем, – резюмировал председатель Высшего государственного совета Союзного государства Президент Беларуси.