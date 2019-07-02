«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Новости Беларуси. День, ставший символом свободной и мирной жизни. Старт официальным мероприятиям по случаю Дня Независимости дан сегодня, 2 июля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное собрание прошло во Дворце Республики. Среди приглашенных – известные и заслуженные люди страны, руководители различных ведомств, предприятий, молодежь и, конечно, ветераны, которые так много сделали для нашего мирного настоящего.

По традиции, участие в торжественном собрании принял Президент. Александр Лукашенко поздравил с главным государственным праздником и подчеркнул, что в тех испытаниях проявился несгибаемый белорусский характер. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит тему.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Яркий, масштабный и красочный. Именно таким получился старт празднования одного из главных государственных праздников – Дня Независимости. Вот уже который год подряд все те, кто подарил нам мирное небо над головой, встречаются здесь, во Дворце Республики. Традиция такая. Встречи фронтовых друзей, улыбки и фото на память – атмосфера здесь из года в год царит просто невероятная. Словно теплый дружеский вечер.

Сергей Яковлевич здесь частый гость. Хоть, что скрывать, с каждым годом приобщаться к празднованиям становится все сложнее. Как-никак годы берут свое. Уже 95! Но несмотря ни на что Сергей Яковлевич свой задор и оптимизм не теряет. И одновременно с удовольствием делится своей личной военной историей. Бои в Воронеже, Харькове, Курская битва, форсирование Днепра – для него это не просто факты истории.

Сергей Новиков, ветеран Великой Отечественной войны:

После школы сразу в армию служить, воевать и до конца, много фронтов прошел, не только наши отечественные, но и другие государства.

Кто-то прошел всю войну, помнит не одно сражение, а для кого-то на то страшное время пришлись детство и юность. Великая Отечественная, конечно, внесла свои коррективы. Взрослеть, увы, пришлось слишком рано.

Григорий Махонь, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда началась Отечественная война, мне был 14-15 год. Нашу местность заняли немцы 28 июня 1941 года. И 28 июня 1944 года освободили мою Родину.

Ада Черкащенко, ветеран Великой Отечественной войны:

День Победы 9 Мая я помню очень хорошо. Мы работали на дороге Москва – Варшава. Это от Бобруйска 30 километров, деревня Глуша. Ехали военные машины по «варшавке», остановились и кричали: «Ура! Ура! Кончилась война!». А мы все дети, работавшие, подбежали к машине. Солдат встал на ящик, разрезал крест-накрест подушку и бросил вверх эту подушку. Перья полетели вверх на нас.

Николай Борисов, ветеран Великой Отечественной войны:

Это триумфальный праздник. Мы кричали тогда: «Триумф!». Этот праздник должен веками оставаться среди народа. Всего праздник во Дворце Республики собрал несколько сотен приглашенных. Известные и заслуженные люди страны, руководители профильных ведомств, предприятий, дипломаты, парламентарии, спортсмены, деятели культуры, зарубежные гости. Очень много и молодежи, что, несомненно, говорит о связи поколений. Ну а главные гости – это, конечно, ветераны. Сегодня их всех объединяют воспоминания. Ведь в точно такие же июльские дни, только в 1944-м, они были среди тех, кто освобождал Беларусь. Для каждого из приглашенных начало июля – особое время в календаре, а в словах «независимость», «мир», «будущее» – свой особый смысл.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Независимость – высшая ценность, которая дана всем людям, которые проживают в Беларуси. Независимость позволяет развиваться нашей национальной культуре. Еще многие поколения белорусов оценят подвиг тех людей, кто освобождал белорусский народ от фашистского ига, кто строил нашу независимую Беларусь, развивал промышленность, экономику, сельское хозяйство, инфраструктуру нашей страны.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:

Именно на этих победах рождаются поколения новых победителей. Поэтому это нужно помнить, нужно знать историю, нужно оценивать ее объективно. Это самое главное. Каждый народ должен видеть свои победы. Я считаю, что правильно, что отмечается этот праздник.

И ведь поддержание мира, а еще независимость и партнерство всегда были и остаются главными приоритетами для нашей страны. Это не раз подчеркивал белорусский Президент. Тем более все помнят, какую высокую цену за все это пришлось заплатить. Страшные уроки истории, к которым нужно обращаться, чтобы не потерять будущее, безмолвно предостерегают от повторения. Жаль, прислушиваются к ним не везде. Мир сегодня штормит от новых вызовов и угроз. Но несмотря ни на что Беларусь всегда будет выступать за миролюбивую внешнюю политику. Сегодня голос официального Минска уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы. В этом наша политика была и останется неизменной. И ведь именно суверенитет, сохранение мира и порядка в стране можно назвать нашей общей победой в новейшей истории Беларуси, – подчеркнет наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, вглядываясь в события минувших столетий, мы видим, как в центре водоворота исторических событий и судеб сложно, но уверенно формировался белорусский народ. Мы с вами формировались. Мы не упали на эту землю, мы – плод векового развития цивилизации на этой земле. А в сознании людей укреплялась мысль о создании собственного государства по праву своей национальной уникальности и наличия исторической территории. Но так сложилось, что именно нам выпал шанс осуществить эту мечту. Мы обрели суверенитет и понимаем великий исторический масштаб этого события. На планете живут более 2 тысяч больших и малых народов, но только десятая часть из них сумела создать собственное государство и сделать так, чтобы это государство состоялось. Как наша Беларусь. И то, что за четверть века своей независимости в условиях мощного политического, информационного, экономического давления (помните, это совсем недавно было) нам удалось защитить суверенитет, сохранить мир и порядок в стране. Это стало нашей с вами общей победой – победой без войны, что очень важно.

Помня уроки прошлого, мы ведем международный диалог на принципах добрососедства, взаимного уважения. Сохраняем и поддерживаем межконфессиональное и внутринациональное согласие. Стремимся к справедливому и гармоничному развитию нашего общества. История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия в прошлом. Мы точно знаем, что будущее Беларуси – в сплоченности народа и национальном единстве.

В той войне Беларусь потеряла около 3 миллионов человек, было разрушено более 200 городов и райцентров, 600 деревень сожжены вместе с жителями, а экономику эти страшные годы отбросили почти на два десятилетия назад, уничтожены были почти 10,5 тысяч промышленных предприятий. Цифры действительно ужасающие. Но для потомков очень важно сохранить каждый факт и деталь. Ведь в них – подтверждение мужества и героизма, силы и сплоченности нации. Которым нужно учиться.