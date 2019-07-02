«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь – это действительно страна для комфортной жизни. Мы обеспечили продовольственную безопасность (нас «распробовали на вкус» во многих странах), сохранили наши промышленные гиганты, строим АЭС, стали на путь цифровой трансформации экономики (и это мировые веяния), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это дорогого стоит. Тем не менее сегодня Президент скажет и о наболевшем. «История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай – как будем защищать свою землю, свое Отечество? Ах, депутаты плохие, бедный Равков этот, министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек. Не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те чего-то там приняли, а завтра будет катастрофа… Да успокойтесь! Президент не поставил подписи ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе. И я вас предупреждал, всех вас и 10, и 15 лет тому назад – суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении.

И наше общество на ура восприняло – будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета и независимости, все закричали: «Нет!».