«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

Новости Беларуси. Сегодня Беларусь – это действительно страна для комфортной жизни. Мы обеспечили продовольственную безопасность (нас «распробовали на вкус» во многих странах), сохранили наши промышленные гиганты, строим АЭС, стали на путь цифровой трансформации экономики (и это мировые веяния), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это дорогого стоит. Тем не менее сегодня Президент скажет и о наболевшем.
«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Развернулась бурная полемика: как будем служить в армии? Читай – как будем защищать свою землю, свое Отечество? Ах, депутаты плохие, бедный Равков этот, министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек. Не то предложил, не то военные внесли на рассмотрение парламента, а те чего-то там приняли, а завтра будет катастрофа… Да успокойтесь! Президент не поставил подписи ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе.
И я вас предупреждал, всех вас и 10, и 15 лет тому назад – суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении.
И наше общество на ура восприняло – будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. А когда встал вопрос о долге, о цене независимости хотя бы в части защиты суверенитета и независимости, все закричали: «Нет!».
Я как Президент, обдумывая подброшенную вами тему, начинаю размышлять, мне ж закон подписывать. А какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе? Можно обратиться в НАТО – Североатлантический блок – и попросить их. Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я – нет!
Есть другой вариант. Можем вступить в состав России, попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее… Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит. Ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу.
Тогда остается третий вариант. Сами будем защищать себя. И те, кто пописывают, так и размышляют. Так и размышляют, только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска, не они будут на бронетехнике, в самолетах летать, защищая нашу страну, а те, которые не могут поступить никуда и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я – нет. Родину, Отечество должны защищать все. Все! Особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени – мы на женщин начали перекладывать и эту проблему. В Беларуси этого быть не должно! Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать Родину и свою семью, и свою женщину!