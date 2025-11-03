В Минске чествовали лауреатов специальных фондов Президента Беларуси

Награды молодым умам страны сегодня, 3 ноября, вручили в Минске. Около 40 человек стали лауреатами специальных фондов Президента и получили нагрудные знаки. Это победители международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы достойно защитили честь страны на олимпиадах и научно-практических конференциях в России, Ирландии, Сербии, Болгарии и других странах. Также показали блестящие результаты на престижных состязаниях по математике, информатике и программированию, географии и астрономии.

Анастасия Тороп, студентка Белорусской государственной академии музыки: Гранд-премия является культовой государственной наградой, и, конечно, получить ее непросто. Радость – это не совсем то слово, это трепет, это гордость, прежде всего, не за себя, а за то, что в нашей стране это поддерживают. Нас замечают, потому что это действительно большой труд.

Андрей Костяной, студент Белорусской государственной академии музыки:

Участвовали в финале чемпионата по программированию в Северной Евразии. В составе команды заняли общее 13-е место и, соответственно, диплом первой степени взяли. Это уже как финал олимпиады был, то есть до этого было еще несколько этапов отбора. Всего студентов участвовало несколько тысяч.

Специальный фонд был учрежден по инициативе Президента в 1996 году. За это время поощрения получили более 40 тысяч учащихся и студентов и свыше 5 тысяч педагогов и наставников со всей Беларуси.