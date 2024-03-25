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Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области

25 марта 2024 14:13
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Интерактивные площадки, квест и мастер-классы. Волонтеры Красного Креста прибыли в Сморгонский район, где в оздоровительном центре отдыхают дети из Херсонской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области-1

Чтобы пребывание в нашей стране запомнилось ребятам надолго, гости организовали для них насыщенную программу. Их ждали отработка навыков оказания медпомощи на манекенах, рисование и знакомство с деятельностью Красного Креста. Увлекательные тематические локации, спортивные пятиминутки и концертная программа не оставили детей равнодушными. А после праздника всем вручили сладкие подарки и спортивную форму.

Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области-4

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Белорусский Красный Крест никогда не стоит в стороне, когда к нам приезжают детки, особенно из территорий, который находились под специальной военной операцией, сейчас – освобожденные. Конечно, мы с радостью откликаемся, и сегодня не исключение. У нас будет много интересных вещей.

Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области-7

Всего на оздоровление в Сморгонский район приехали около 40 ребят из Херсонской области. В течение двух недель дети пройдут медобследование, отдохнут и укрепят иммунитет.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Дмитрий Шевцов

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