Белорусский Красный Крест организовал праздник для детей из Херсонской области

Интерактивные площадки, квест и мастер-классы. Волонтеры Красного Креста прибыли в Сморгонский район, где в оздоровительном центре отдыхают дети из Херсонской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы пребывание в нашей стране запомнилось ребятам надолго, гости организовали для них насыщенную программу. Их ждали отработка навыков оказания медпомощи на манекенах, рисование и знакомство с деятельностью Красного Креста. Увлекательные тематические локации, спортивные пятиминутки и концертная программа не оставили детей равнодушными. А после праздника всем вручили сладкие подарки и спортивную форму.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Белорусский Красный Крест никогда не стоит в стороне, когда к нам приезжают детки, особенно из территорий, который находились под специальной военной операцией, сейчас – освобожденные. Конечно, мы с радостью откликаемся, и сегодня не исключение. У нас будет много интересных вещей.