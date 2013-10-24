Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 белорусских ВУЗов

Новости Беларуси. Первые итоги – более 80 тысяч экспертиз и исследований за 3 месяца работы. 24 октября в Минске прошло первое заседание недавно созданного Государственного комитета судебных экспертиз.

Единое ведомство начало работу 1 июля. Как отметил его руководитель Андрей Швед, нужно работать над сроками и качеством проведения экспертиз. Однако, в целом, проводимая работа находится на надлежащем уровне. Кроме того, на заседании коллегии было отмечено, что еще остаются небольшие проблемы, которые нужно решать.

Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 ВУЗов республики. Недостаточная обеспеченность специалистами – одна из проблем, которые поднимались сегодня на первом заседании недавно созданного единого экспертного ведомства.

В ВУЗах молодые специалисты получат теоретические знания, а потом отправятся на стажировку в комитет почти на год. Так что реальных результатов от прибытия новых кадров можно будет ждать уже в 2014 году.

Вторая проблема, которую предстоит решить молодому ведомству, – сокращение сроков криминалистических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Видим положительное влияние Государственного комитета судебных экспертиз на весь процесс расследования. Создание единого органа судебных экспертиз позволило нам повысить уровень взаимодействия нашего. Еще остались проблемы с обеспечением экспертного сопровождения при осмотрах мест происшествий, остались проблемы со своевременностью проведения экспертиз.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

До 92% экспертиз в настоящее время уже делаются в месячный срок, до 1 месяца. Оставшиеся 8% мы детально проанализировали и для себя определили, что те сложности, которые возникают со сроками проведения экспертиз по этой категории, это, в основном, сложные наукоемкие, прибороемкие экспертизы. Они требуют приобретения дополнительно сложной дорогостоящей криминалистической техники. В этом направлении мы работаем. Также здесь необходимо решать вопросы кадрового обеспечения.