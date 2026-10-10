Новости по тегу #Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Почерк – это уникальный след личности. Он может отражать наш возраст, эмоции, скрытые болезни. Так эксперты-криминалисты распутывают сложнейшие дела с подделкой завещаний, договоров и расписок.
Житель Белоозерска пояснил, что, находясь в своем автомобиле, он заметил кота, разместившегося на капоте, и принял решение использовать оружие для отпугивания животного. Данная мера была предпринята вследствие предыдущих инцидентов, когда бездомные кошки оставляли следы повреждений на авто.
Масштабное совместное мероприятие, где ребята смогли больше узнать об особенностях профессии криминалиста, организовали на базе войсковой части 3214.
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