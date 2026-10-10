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Новости по тегу #Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

«ДНК на бумаге»: как эксперты-криминалисты раскрывают преступления по почерку?
10 октября 2026 12:59

«ДНК на бумаге»: как эксперты-криминалисты раскрывают преступления по почерку?

Житель Белоозерска хотел «припугнуть» пневматикой кота, а оказался в поле зрения правоохранителей
09 сентября 2026 09:16

Житель Белоозерска хотел «припугнуть» пневматикой кота, а оказался в поле зрения правоохранителей

Юные белорусы смогли погрузиться в мир судебной экспертизы
08 июня 2025 14:01

Юные белорусы смогли погрузиться в мир судебной экспертизы

Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 белорусских ВУЗов
24 октября 2013 15:03

Кадры для Государственного комитета судебных экспертиз будут готовить 19 белорусских ВУЗов