Акция «Забота» в Минске: Ветеранам ВОВ и инвалидам бесплатно доставляют продукты с городских ярмарок

Новости Беларуси. С вниманием к старшим. В Минске стартовала традиционная акция «Забота». Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам бесплатно доставляют продукты с городских ярмарок. Более 150 волонтеров помогут пенсионерам запастись на зиму картофелем, овощами и фруктами.

Акция продлится до конца сезона осенних ярмарок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Ярмарки проходят по субботам и воскресеньям, как правило, во всех территориальных администрациях города Минска. На ярмарках создан социальный пункт, где дежурят социальные работники и волонтеры из числа представителей БРСМ и школьников Минска. Это, своего рода, такая поддержка и в то же время связь поколений.