В Минском ботаническом саду высадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву

Новости Беларуси. Необычная акция прошла в Ботаническом саду. Там высадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву.

23 октября участники тех битв и молодежь поместили эти семена в цветочные горшки. Пока они будут находиться в оранжерее Ботанического сада, затем их высадят вокруг Кургана Славы, сообщили в программе .

Анатолий Олейник, участник Великой Отечественной войны:

Я хочу, чтобы выросли дубы огромные, им было по 100 лет, не меньше. Дуб имеет крепкие корни, как наш белорусский народ. Он будет крепко стоять на нашей родине. Я хочу, чтобы всю жизнь жили без войны.

Елена Лисай, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ»:

Молодежи Первомайского района очень приятно участвовать в данной акции. мы надеемся, что в последствии из желудей вырастут большие и крепкие деревья, которые станут символом преемственности между поколениями.