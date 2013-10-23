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В Минском ботаническом саду высадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву

23 октября 2013 17:10
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Новости Беларуси. Необычная акция прошла в Ботаническом саду. Там высадили сотню желудей, которые собирали ветераны в местах сражений за Москву.

23 октября участники тех битв и молодежь поместили эти семена в цветочные горшки. Пока они будут находиться в оранжерее Ботанического сада, затем их высадят вокруг Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Олейник, участник Великой Отечественной войны:
Я хочу, чтобы выросли дубы огромные, им было по 100 лет, не меньше. Дуб имеет крепкие корни, как наш белорусский народ. Он будет крепко стоять на нашей родине. Я хочу, чтобы всю жизнь жили без войны.

Елена Лисай, первый секретарь Первомайского районного комитета ОО «БРСМ»:
Молодежи Первомайского района очень приятно участвовать в данной акции. мы надеемся, что в последствии из желудей вырастут большие и крепкие деревья, которые станут символом преемственности между поколениями.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # ОО «БРСМ» # Анатолий Олейник # Елена Лисай

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