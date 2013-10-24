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С 7 ноября на участке Минск – Руденск начнут курсировать поезда городских линий

24 октября 2013 13:33
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога начнет регулярное движение поездов городских линий на участке Минск – Руденск 7 ноября. По маршруту будет курсировать 9 пар поездов. Расстояние от столицы до Руденска современные электрички преодолевают за 48-50 минут. Предусмотрено 5 остановок: «Минск-Южный», «Лошица», «Колядичи», «Михановичи» и «Мачулищи». На участке Минск – Руденск также будет курсировать 25 пар поездов региональных линий эконом-класса.

Скоростные электрички завоевали популярность среди пассажиров. Начиная с 2011 года новым видом транспорта воспользовались более 3 миллионов человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Белорусская железная дорога

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