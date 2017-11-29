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Руководство и журналисты СТВ посетили Государственный комитет судебных экспертиз

29 ноября 2017 17:15
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Государственный комитет судебных экспертиз посетили журналисты и руководство телеканала СТВ. 

В рамках встречи наши коллеги побывали в нескольких лабораториях: исследования наркотических средств, исследования нефепродуктов, проведения элементарного анализа, проведения молекулярно-спектрального-анализа и увидели все возможности высокотехнологичного оборудования, которое находится на вооружении у экспертов.

Кроме того, журналистам была показана имеющаяся в Государственном комитете коллекция оружия, а также лаборатория баллистических экспертиз, в которой проводятся его исследования. 

Руководство и журналисты СТВ посетили Государственный комитет судебных экспертиз-1


Источник фото: sudexpert.gov.by

Журналисты ознакомились и с организацией проведения экспертиз наркотических средств и психотропных веществ. Попали и в закрытые для обычных посетителей лаборатории, где практикующие эксперты рассказали о том, как исследуются нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, вещества неизвестной природы.

Руководство и журналисты СТВ посетили Государственный комитет судебных экспертиз-4

В Государственном комитете рассказали о том, что в 2018 году будет обеспечена автоматизация генотипоскопических учетов. Это позволит повысить оперативность установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Источник: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

# общество # Юрий Козиятко # Проекты СТВ # Кирилл Казаков

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