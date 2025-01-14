В газетах «Звязда» и «Рэспублiка» опубликовали предвыборные программы кандидатов в Президенты

Знаковый момент и испытание на прочность политической системы государства. Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 января были опубликованы предвыборные программы всех пятерых кандидатов. В газете «Звязда» – на белорусском языке, в газете «Рэспублiка» – на русском. Напомним, сейчас в Беларуси – период агитации. А ровно через неделю начнется досрочное голосование.

В стране развернута широкая информационная работа: об электоральной кампании говорят все СМИ страны. Но воспользоваться данными этих источников может не каждый. Людям с ограничениями по слуху об особенностях избирательного периода рассказывали на диалоговой площадке общественной организации «Белая Русь». Форум собрал более трех сотен человек. Выступления спикеров сопровождал сурдопереводчик.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Электоральное просвещение граждан на сегодняшний период является одним из основных видов деятельности, которым занимается Республиканское общественное объединение «Белая Русь». И, конечно же, серия диалоговых площадок, таких как «Президентская республика», шагает и по всей странице, и по всей стране. Участки для голосования оборудованы всем необходимым, чтобы сделать свой выбор мог каждый белорус. Слабовидящим гражданам будут предоставлять лупы и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Предусмотрены и другие меры.