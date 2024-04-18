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Кадровые изменения в Беларуси: назначены новые руководители в структуре СК и судейском корпусе

18 апреля 2024 16:49
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Кадровые изменения в структуре следственных органов и судейском корпусе. Соответствующие указы 18 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен Сергей Удовиков.

Аналогичную должность в Гомельском регионе занял Максим Спринцин. Назначен и новый заместитель председателя Верховного суда. Им стал Андрей Алещенко, до этого занимавший должность судьи. Кадровые перестановки также произошли в судах районного и областного уровней.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Удовиков

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