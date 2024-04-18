Кадровые изменения в Беларуси: назначены новые руководители в структуре СК и судейском корпусе

Кадровые изменения в структуре следственных органов и судейском корпусе. Соответствующие указы 18 апреля подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, начальником управления Следственного комитета по Минской области назначен Сергей Удовиков.

Аналогичную должность в Гомельском регионе занял Максим Спринцин. Назначен и новый заместитель председателя Верховного суда. Им стал Андрей Алещенко, до этого занимавший должность судьи. Кадровые перестановки также произошли в судах районного и областного уровней.