ЦИК: электоральная кампания проходит в плановом режиме

Беларусь в шаге от важнейшего политического события года. Уже на следующей неделе начнется досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится по 25 января. До этой же даты у претендентов на высший государственный пост, а их, напомним, на данный момент пятеро, есть возможность познакомить избирателей со своими программами. Период агитации сейчас в самом разгаре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подтверждают в ЦИК Беларуси, электоральная кампания проходит в плановом порядке. Полным ходом идет подготовка участков для голосования. В Гродненской средней школе № 41 их расположилось сразу три. В каждом ожидают порядка 2,5 тысячи граждан. 13 января члены избирательной комиссии отправились по адресам, чтобы оставить в почтовых ящиках приглашения на выборы, а также листовки с биографическими данными кандидатов, адресом участка и номером телефона. К 15 января их получит каждый избиратель.

Алена Шевчик, председатель участковой избирательной комиссии 101 Гродно: Сформированы дополнительные участки для голосования. И изменены границы данных участков, поэтому гражданам необходимо быть внимательными, исходя из того, какую информацию они получат в почтовых ящиках, обращаться непосредственно в ту участковую комиссию, к которой они относятся. Работники почты также участвуют в разнесении сообщений о голосовании, участковыми комиссиями данные сообщения были подготовлены и переданы работникам почты для оказания помощи.

Приняты и соответствующие меры безопасности электорального процесса. Правоохранители учли опыт прошлых избирательных кампаний не только в нашей стране, но и за рубежом. Внутренние войска МВД четко понимают свои задачи, а к подготовке личного состава подключены инструкторы, у которых есть реальный боевой опыт.

Быков: сил и средств более чем достаточно, чтобы обеспечить спокойный ход электоральной кампании. Подробности.

О том, что необходимо соблюдать правила организации и проведения массовых мероприятий, напоминает и Генпрокуратура. В соответствии с законом, собрания, митинги и шествия могут проводиться только на основании разрешения, которое выдается местными органами власти.

Нарушителям может грозить административная или уголовная ответственность. К ней привлекаются как организаторы незаконных массовых мероприятий, так и их участники.