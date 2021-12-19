«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За первыми елями жители Бреста отправляются на ярмарку. Десятки сказочных домиков манят рождественскими товарами – от елок до декора на любой вкус и кошелек.

Ольга Бурштын, продавец новогодней ярмарки:

Это же праздник. Каждый домик украшен по-особому. Где-то, может, не так дешево, как в обычных магазинах, но все идут сюда, потому что здесь большой ассортимент и настроение задают. Даже это кафе, самовар. «Чтобы не ушла в утиль». В лесопитомнике рассказали о новом тренде – елях в кадке и о ценах на них – читайте здесь.