«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За первыми елями жители Бреста отправляются на ярмарку. Десятки сказочных домиков манят рождественскими товарами – от елок до декора на любой вкус и кошелек.
Ольга Бурштын, продавец новогодней ярмарки:
Это же праздник. Каждый домик украшен по-особому. Где-то, может, не так дешево, как в обычных магазинах, но все идут сюда, потому что здесь большой ассортимент и настроение задают. Даже это кафе, самовар.
«Чтобы не ушла в утиль». В лесопитомнике рассказали о новом тренде – елях в кадке и о ценах на них – читайте здесь.
Елки – это не просто дерево, а целая философия праздника, когда все мы стремимся, как иголки на ветках, стать ближе друг к другу. Это философия, которая помогает раз в 12 месяцев под другим углом взглянуть на себя и мир вокруг.
«Иногда человеку нужно воспоминание из детства». Декоратор показала, как сделать украшения на елку – читайте здесь.