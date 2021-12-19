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«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте

19 декабря 2021 18:08
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Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте-1

За первыми елями жители Бреста отправляются на ярмарку. Десятки сказочных домиков манят рождественскими товарами – от елок до декора на любой вкус и кошелек.  

«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте-4

Ольга Бурштын, продавец новогодней ярмарки:  
Это же праздник. Каждый домик украшен по-особому. Где-то, может, не так дешево, как в обычных магазинах, но все идут сюда, потому что здесь большой ассортимент и настроение задают. Даже это кафе, самовар.  

«Чтобы не ушла в утиль». В лесопитомнике рассказали о новом тренде – елях в кадке и о ценах на них – читайте здесь.  

«Это же праздник!» Посмотрите, как создают новогоднее настроение на ярмарках в Бресте-7

Елки – это не просто дерево, а целая философия праздника, когда все мы стремимся, как иголки на ветках, стать ближе друг к другу. Это философия, которая помогает раз в 12 месяцев под другим углом взглянуть на себя и мир вокруг.   

«Иногда человеку нужно воспоминание из детства». Декоратор показала, как сделать украшения на елку – читайте здесь.  

# Новый год # общество # Геннадий Коцуба # Кристина Протосовицкая # Дмитрий Щерба # Ольга Бурштын # Светлана Назарук # Наталья Третьякович # Фотофакт

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