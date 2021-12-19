«Иногда человеку нужно воспоминание из детства». Декоратор показала, как сделать украшения на ёлку

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там – как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева. Кристина Протосовицкая прошлась по елочному следу. Для хозяйки этого елочного счастья высотой в почти три метра новогодний сезон начинается еще в июле. Тогда логист по образованию и декоратор по призванию Наталья Третьякович начинает изготавливать первые игрушки. Все, что украшает ее ель, сделано вручную. За исключением стеклянных шаров. На украшение ушло 10 часов беспрерывной работы, чтобы не осталось свободной лапки.

Наталья Третьякович, декоратор:

В этой елке как один из трендов сезона частично используются натуральные материалы – это стекло, дерево. Свечи тоже сделаны из дерева, из массива. Опять же, натуральные ветки, шишки. Деревянные флажки – тоже такой отсыл к старине, к натуральности. Обработан вручную. Также тут присутствую деревянные игрушки, поэтому вся елка напоминает более естественную лесную историю.

Один из трендов – достать из бабушкиных сундуков старинные игрушки. Раритетам всегда найдется место. Еще один секрет от декоратора – игрушек долго быть много, чтобы елку хотелось долго рассматривать. Впрочем, есть варианты и вовсе без игрушек – только за счет световых элементов. Или обойтись, допустим, без ели.

Наталья Третьякович:

Эта елка занимает совсем немного места. И она сделана тоже из природных материалов. Здесь использованы ветки либо та же лоза. Если видите, что рядом где-то срезают ветки ивы или лозы, для декоратора это сказка. В палитре классикой считается красно-зеленое сочетание с золотыми элементами. В год водяного тигра – голубые, небесные, серебристые оттенки.