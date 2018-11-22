«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3

Новости Беларуси. 120-й механизированной бригаде в столичном Уручье передали 10 современных танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это модернизированная версия Т-72 – самого распространенного на территории СНГ и основного танка белорусских Вооруженных Сил. Его еще называют современным Т-34. В чем уникальность боевой машины узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Вчера на полигоне, сегодня – на вооружении белорусской армии. Это кадры из подмосковного Алабино. В августе наша команда завоевала там третье место в танковом биатлоне. В условиях, приближенных к боевым, великолепно себя показал танк Т-72Б3.

Андрей Федин, первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил – начальник штаба вооружения:

Танк 72Б3 – это результат глубокой модернизации танка Т-72Б, который является основным боевым танком Вооруженных Сил Республики Беларусь. По сути, с учетом тех технических решений, которые применены в ходе модернизации, это уже совершенно другой танк, качественно новая машина.

Его называют современным Т-34, основной танк российской и белорусской армий на ближайшие лет 10. Здесь улучшена броня, пушка, ходовые качества машины. Автоматизированная коробка передач – нечто среднее между механикой и автоматом. Ее сложно сломать, с ней легко трогаться и можно быстро переключать передачи при движении. А более мощному дизельному двигателю любая погода нипочем.

Владислав Сакач, механик водителя танка Т-72:

От осенней грязи до зимних льдов, заснеженных местностей, даже по глубокому вязкому песку летом может достаточно легко двигаться. Те же самые болота. От его площади гусениц он может спокойно по ним проезжать.

Танк стал более маневренным. По кузову – это бросается в глаза – появилось больше всевозможных обвесов.

К примеру, вот такие мешочки по бортам в условиях городских боев защищают танк от попадания из гранатомета.

Дмитрий Невар, командир экипажа танка Т-72:

Установлена камера заднего вида. Также решетки для противотанковых мин. Обвес на башне, динамическая защита Контакт-5, решетка для защиты от кумулятивных снарядов.

Поменяли пушку – улучшили кучность и точность стрельбы. Вместо традиционного ночного прицела поставили тепловизор. Сам прицел заменили на многоканальный отечественного производства.

Евгений Поболовец, СТВ:

На этом танке установлен совершенно новый прицел. 12-кратное увеличение позволяет обнаружить цель на расстоянии до 4-х километров. При этом не обязательно смотреть в глазок, можно наблюдать на специальном мониторе. Новая пушка позволит поразить ее при движении по пересеченной местности на скорости 40 километров час.