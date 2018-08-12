Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Это был завершающий конкурс армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это был завершающий конкурс армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В финальном заезде наша сборная прошла трассу за 1 час 45 минут. Несмотря на замену танка, смогла взять третье место. Серебряные медали увезли представители КНР. Золото у россиян. Всего же в соревнованиях танкистов участвовали сборные 22 стран.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Прошли Международные армейские игры по 16-ти дисциплинам, в 11-ти случаях заняли призовые места. Таксисты профессионально подготовлены, но воля случая всегда имеет место быть. Состояние техники немного подвело. Но, несмотря на все преграды, мы вышли на призовое место.
В программе было 28 состязаний. Наша команда приняла участие в 16-ти из них, среди которых «Снайперский рубеж», «Воин Содружества», «Танковый биатлон».