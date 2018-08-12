Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»

Новости Беларуси. Это был завершающий конкурс армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном заезде наша сборная прошла трассу за 1 час 45 минут. Несмотря на замену танка, смогла взять третье место. Серебряные медали увезли представители КНР. Золото у россиян. Всего же в соревнованиях танкистов участвовали сборные 22 стран.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Прошли Международные армейские игры по 16-ти дисциплинам, в 11-ти случаях заняли призовые места. Таксисты профессионально подготовлены, но воля случая всегда имеет место быть. Состояние техники немного подвело. Но, несмотря на все преграды, мы вышли на призовое место.