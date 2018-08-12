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Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»

12 августа 2018 12:47
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Новости Беларуси. Это был завершающий конкурс армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»-1

В финальном заезде наша сборная прошла трассу за 1 час 45 минут. Несмотря на замену танка, смогла взять третье место. Серебряные медали увезли представители КНР. Золото у россиян. Всего же в соревнованиях танкистов участвовали сборные 22 стран.

Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»-4

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Прошли Международные армейские игры по 16-ти дисциплинам, в 11-ти случаях заняли призовые места. Таксисты профессионально подготовлены, но воля случая всегда имеет место быть. Состояние техники немного подвело. Но, несмотря на все преграды, мы вышли на призовое место.

Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»-7

В программе было 28 состязаний. Наша команда приняла участие в 16-ти из них, среди которых «Снайперский рубеж», «Воин Содружества», «Танковый биатлон».

Белорусские военные возвращаются с третьим местом с «Танкового биатлона»-10

# Армия Беларуси # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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