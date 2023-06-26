Авторский почерк художника. В Смолевичах организовали выставку работ местного мастера

Новости Беларуси. В Смолевичском районном центре ремесел проходит выставка работ местной художницы Ольги Сокол, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сама автор преподает в городской детской школе искусств. А в свободное время пишет собственные картины. На выставке представлено около 20 ее произведений искусства, выполненных в разных техниках: акрил, масло, акварель. Большинство картин написаны в пастельных, теплых оттенках. В каждой работе прослеживается авторский почерк художницы. На холстах можно увидеть стилизованные пейзажи, интерьерную живопись, натюрморты и портреты, в том числе ее двух сыновей.

Ольга Сокол, заведующая художественным отделением Смолевичской детской школы искусств:

Я преподаю в школе искусств уже около 20 лет. Уже мои многие ученики стали художниками, дизайнерами, архитекторами. Но развитие художника невозможно без создания своих картин. Я освоила эпоксидную смолу, также работаю в этой технике. Создаю предметы быта, посуду, когда остается в свободное время, пишу картину, исходя из того, что чувствую.