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«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов

13 марта 2020 11:43
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Новости Беларуси. Работы продолжаются в Витебской области. Здесь непогода обесточила около 300 населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды

«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов-1

Во многих из них энергоснабжение удалось быстро восстановить. В те районы, которые больше всего пострадали от ветра, направлены дополнительная спецтехника и бригады сейчас там работают около 400 человек. Им предстоит наладить системы электроснабжения ещё в 60 деревнях.   

«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов-4



Михаил Огризко, житель деревни Шапуры:  
Ночью супруга разбудила оттого, что у нас какая-то авария. С 5 часов без отопления. Есть дом, он завязан на электричестве: котел, отопление, горячая вода, водоснабжение. Казалось бы, деревня, но много электрооборудования.  

«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов-6



Виталий Веньков, главный инженер филиала Витебских электрических сетей:   
В 4 часа мы начали собирать персонал, потому что погода ухудшилась, начались обращения. Поэтому заранее собрали бригады, чтобы уже с рассветом приступить к устранению имеющихся повреждений. Насчет сложности устранения повреждений, в ночное время, максимум что можно, это выявить. Организовывать выполнение ремонтных работ – в населенных пунктах еще можно выполнить освещение, когда линии идут по лесам, там возникают сложности. Данные работы связаны с большим риском для персонала.  

«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов-8

В области создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации последствий непогоды. На звонки и сообщения о неполадках здесь реагируют круглосуточно.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится 13 марта на большей части территории страны. Оранжевый уровень объявлен и на 14 марта.   

# Погода в Беларуси # общество # Михаил Огризко # Виталий Веньков # Фотофакт

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