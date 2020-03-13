«Ночью супруга разбудила оттого, что у нас авария». В Витебской области непогода обесточила 300 населённых пунктов

Новости Беларуси. Работы продолжаются в Витебской области. Здесь непогода обесточила около 300 населённых пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранняя гроза и шквалистый ветер. В Беларуси устраняют последствия непогоды

Во многих из них энергоснабжение удалось быстро восстановить. В те районы, которые больше всего пострадали от ветра, направлены дополнительная спецтехника и бригады – сейчас там работают около 400 человек. Им предстоит наладить системы электроснабжения ещё в 60 деревнях.





Михаил Огризко, житель деревни Шапуры:

Ночью супруга разбудила оттого, что у нас какая-то авария. С 5 часов без отопления. Есть дом, он завязан на электричестве: котел, отопление, горячая вода, водоснабжение. Казалось бы, деревня, но много электрооборудования.





Виталий Веньков, главный инженер филиала Витебских электрических сетей:

В 4 часа мы начали собирать персонал, потому что погода ухудшилась, начались обращения. Поэтому заранее собрали бригады, чтобы уже с рассветом приступить к устранению имеющихся повреждений. Насчет сложности устранения повреждений, в ночное время, максимум что можно, это выявить. Организовывать выполнение ремонтных работ – в населенных пунктах еще можно выполнить освещение, когда линии идут по лесам, там возникают сложности. Данные работы связаны с большим риском для персонала.