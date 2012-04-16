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К республиканскому субботнику 21 апреля в Минске отремонтируют городскую велодорожку и обновят разметку

16 апреля 2012 10:41
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Новости Беларуси. Несмотря на погоду, многие белорусы уже готовятся к сезону активного отдыха. Так, в Минске к республиканскому субботнику 21 апреля отремонтируют городскую велодорожку и обновят разметку. Для того, чтобы любой горожанин мог стать участником велодвижения, планируется открыть 9 пунктов проката.

Без внимания не остается организация зон отдыха. В ближайшее время в городе появится несколько новых спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Основные площадки – возле Дворца спорта. Будет там установлена стационарная баскетбольная площадка. Будем думать как совместить эту площадь с торговлей. В выходные дни там обычно проводятся ярмарки.
Есть такая мысль, чтобы установить картинги или картинги в игрушечном варианте для того, чтобы дети приходили смотрели на машинки, катались.

# общество # Государственная политика в области спорта # Алексей Прокопович # Мингорисполком # Государственная политика

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