К республиканскому субботнику 21 апреля в Минске отремонтируют городскую велодорожку и обновят разметку

Новости Беларуси. Несмотря на погоду, многие белорусы уже готовятся к сезону активного отдыха. Так, в Минске к республиканскому субботнику 21 апреля отремонтируют городскую велодорожку и обновят разметку. Для того, чтобы любой горожанин мог стать участником велодвижения, планируется открыть 9 пунктов проката.

Без внимания не остается организация зон отдыха. В ближайшее время в городе появится несколько новых спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Основные площадки – возле Дворца спорта. Будет там установлена стационарная баскетбольная площадка. Будем думать как совместить эту площадь с торговлей. В выходные дни там обычно проводятся ярмарки.

Есть такая мысль, чтобы установить картинги или картинги в игрушечном варианте для того, чтобы дети приходили смотрели на машинки, катались.