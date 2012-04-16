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Каждый десятый выпускник Оксфордского университета – безработный

16 апреля 2012 09:58
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Новости Великобритании. Выпускники Оксфорда пополняют ряды безработных. Первый вуз Великобритании и одновременно второй в списке самых старинных университетов мира теряет свою популярность.

Согласно проведенному исследованию, каждый десятый студент, получивший оксфордский диплом, сегодня пополняет ряды безработных. Некоторые, отчаявшись найти профильную работу, устраиваются официантами или барменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следует отметить, что если раньше обучение в Оксфорде было путевкой в безбедную и уж точно трудоустроенную жизнь, то теперь университет гарантий не дает.

# общество # Оксфордский университет # Выпускной в Беларуси

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