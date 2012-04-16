Прямой эфир

В Беларуси разрабатывают электронный кадастр объектов альтернативной энергетики

16 апреля 2012 05:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информация о возобновляемых источники энергии в Беларуси будет доступна в Интернете. В республике разрабатывают электронный кадастр объектов альтернативной энергетики. В него включат информацию о действующих гидроэлектростанциях и ветроустановках, а также местах их расположения, мощностях и перспективных площадках для размещения новых объектов возобновляемой энергетики.

Таким образом специалисты рассчитывают привлечь в страну потенциальных инвесторов.

Ожидается, что электронный кадастр станет доступным во втором полугодии 2012 года, а ознакомиться с ним в сети Интернет сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Интернет # Интернет # Государственная политика # Полезные ископаемые в Беларуси # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
13 апреля 2012 13:36

11 руководителей хозяйств Могилевской области получили ключи от новых тракторов

13 апреля 2012 10:33

В Гомельской области с наступлением тепла обострилась пожароопасная обстановка

13 апреля 2012 06:04

Почти 700 медалей завоевали белорусские школьники во время республиканских предметных олимпиад