В Беларуси разрабатывают электронный кадастр объектов альтернативной энергетики

Новости Беларуси. Информация о возобновляемых источники энергии в Беларуси будет доступна в Интернете. В республике разрабатывают электронный кадастр объектов альтернативной энергетики. В него включат информацию о действующих гидроэлектростанциях и ветроустановках, а также местах их расположения, мощностях и перспективных площадках для размещения новых объектов возобновляемой энергетики.

Таким образом специалисты рассчитывают привлечь в страну потенциальных инвесторов.

Ожидается, что электронный кадастр станет доступным во втором полугодии 2012 года, а ознакомиться с ним в сети Интернет сможет любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.