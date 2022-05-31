К нему приезжают сотни паломников. Как имя сельского священника стало известно далеко за пределами Беларуси

Новости Беларуси. 31 мая православные верующие отмечают День памяти святого Иоанна Кормянского. По традиции праздничные торжества прошли на родине праведника – в Добрушском районе. В них принял участие митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литургии предшествовал крестный ход к месту обретения нетленных останков святого в деревне Огородня. Их обнаружили в 1991 году при раскопках фундамента бывшей Свято-Никольской церкви. На этом месте в дальнейшем планируется возвести храм в честь Иоанна Кормянского. Его жизнь – пример искреннего служения Богу, церкви и людям.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, П атри а рший Экзарх всея Беларуси: Хочется пожелать, чтобы люди, вспоминая образ жизни святого угодника божьего, святого праведного Иоанна Кормянского, вдохновлялись тем, как этот простой сельский священник молитвой, личным подвигом стяжал святость жизни, помогал и сейчас помогает во множестве приходящих к нему.

Имя простого сельского священника сегодня известно не только в Беларуси, но и в соседних странах. Посетить Иоанно-Кормянский монастырь и приклониться к мощам святого каждый год приезжают сотни паломников. Скоро в Добрушском районе появится еще одно место притяжения верующих – на окраине райцентра строится храм в честь святого благоверного Олега Брянского.

Алексий, настоятель прихода храма святого благоверного Олега Брянского:

У нас есть ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Олега Брянского. Наш архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан благословил нахождение этого ковчега здесь, и он по сей день здесь находится. Человек где-то едет, в путешествии или просто по трассе, бывает, останавливается, заходит в гости. Где-то и свечечку поставит, где-то попадает и на литургию, на молитву.

Храм расположился около трассы, которая идет от российской границы. Его основание было заложено в 2018 году.