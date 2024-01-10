Министерство информации присоединилось к марафону добра «От всей души»

Внимание и забота старшему поколению. В рамках марафона добра «От всей души» в Оршанском доме-интернате для престарелых и инвалидов побывали представители Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание и забота старшему поколению. В рамках марафона добра «От всей души» в Оршанском доме-интернате для престарелых и инвалидов побывали представители Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для постояльцев и коллектива учреждения теплые поздравления с наступившими новогодними праздниками и ценные подарки. Это сертификаты на новое оборудование. Творческий сюрприз подготовили школьники.
Нина Филиппова:
Здесь условия прекрасные. Спасибо, конечно, государству, что у нас есть такие учреждения.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Через милосердие, через понимание того, что такого рода работа позволяет развиваться государству в совершенно другом порядке и быть на самом деле тем социально ориентированным не на словах, а в реальных делах, в реальных конкретных проектах. Человек в большей мере познается не когда ему тяжело, а когда он может разделить радость свою, когда ему весело, когда ему хорошо и когда он может прийти к тому, кто требует этого внимания, кто хотел бы с кем-то эту радость еще разделить и получить. Это дорогого стоит.
Государство помогает пожилым и одиноким не только в праздники. Так, в рамках программы развития Оршанского района дому-интернату выделено около 3 миллионов рублей. Средства направлены на текущий ремонт и приобретение оборудования.