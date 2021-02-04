«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк

Анастасия Макеева, корреспондент:

Чтобы совершить кругосветку, совершенно необязательно тратить все свои капиталы, в 10 километрах от Минска есть агрогородок Прилуки. Вас встретят ламы, альпаки, верблюды и даже леопард. По ту сторону Птичи былой дворец графа Юрия Чапского, а здесь колоритная усадьба. Ее хозяин Юрий Карпилович не так давно обнаружил в себе шляхетскую жилку и решил развивать туризм на родных землях.

Юрий Карпилович, хозяин усадьбы:

Я похлопотал, у нас в поселке назвали улицу графа Чапского. Анастасия Макеева:

Откуда у вас такая любовь к животным? Юрий Карпилович:

От родителей видимо, учитель и один, и второй. В деревне родился, оттуда и любовь.

Начиналось все с крестьянско-фермерского хозяйства. Юрия Владимировича даже окрестили «сахарным королем». А переросло в «Звериную планету». Чтобы «дети асфальта» и их родители познавали мир. А, может, и потому, что в детстве родители не купили собаку. Юрий Карпилович:

Колись, кто это? Анастасия Макеева:

Лама.

Юрий Карпилович:

Садись, два. Очень редкий у нас в Беларуси, очень мало их. Анастасия Макеева:

Глаза красивые. Юрий Карпилович:

Южная Америка, Чили. Семейство верблюжьих. Индейцы и питаются ими. У них же шерсть теплее, чем овечья, в три раза, мягче, чем овечья, там такие делают штуки, что просто загляденье. Покупал латыш в Чили, паромом вез к себе, а уже от него я забрал.

Около 40 видов животных и птиц комфортно себя чувствуют в эко-домиках и сыты сполна. За прошлый сезон заготовили 150 тонн зерна. Продовольственная безопасность не только местной банды, но и минского зоопарка. Анастасия Макеева:

Откуда столько меха? Юрий Карпилович:

Из Голландии. На сегодня мы единственное племенное хозяйство по разведению шетлендских пони. Настоящих, стандартных, ласковых. Это просто игрушка для детей. От 87 сантиметров до 1 метра. Стандартные, выдерживают 50 килограмм нагрузку, а так могут 300 килограмм тащить. Раньше их использовали в Голландии, руду они вытаскивали из шахт. На трех гектарах джунглей потеряться не дадут указатели. Птичий двор, козьи апартаменты, о всех «пушистиках» расскажут таблички и юморины «усатого няня».

Юрий Карпилович:

Ага, какой олень. Анастасия Макеева:

О, какой красавчик. Я так понимаю, это гарем. Юрий Карпилович:

Фатима, Дашка, Машка. Это обыкновенные белорусские козы, что-то типа зааненской породы. Анастасия Макеева:

Да, глазки необычные. Юрий Карпилович:

А это у нас уникальный товарищ, гибридный козел. Белорусская коза подружилась с горным, получился гибридный козел.

Вдохновение снизошло после визита в легендарный зоопарк «Тайган» в Крыму. Подружился со всеми заповедниками и зверинцами в синеокой, оформил паспорта братьям меньшим в Минприроды. И сам не заметил, как на подворье стал мурчать дальневосточный леопард. От рокового взгляда мурашки. Но родной голос папы усмиряет хищника. Юрий Карпилович:

Кот обыкновенный. А есть захожу, заношу, но глаза в глаза смотрю, задом также и выхожу, чтобы видеть его реакцию. Его рацион пять килограмм говядины, три натуральных яичка и натуральный литр молока козьего. Начинаю разговаривать, как будто животное не понимает, придет, поднимется на лапы, станет, гладь ему пузо.

Заповедный напев прямо на подворье. Недавно поставили на ноги благородного олененка. Его маму убили браконьеры. Добрые руки и козье молоко сделали свое дело. Звериное семейство растет на глазах. Зубриха Василиса порадовала малышкой. Приручил энтузиаст даже волков. Анастасия Макеева:

А вы сами в клетку не боитесь заходить? Юрий Карпилович:

Запросто, если к леопарду еще с осторожностью, то к этим запросто. Но могу быть зализан до смерти. Даже когда все работники ушли домой, закрываются ворота, я выпускаю, они со мной гуляют, бегают.

Анастасия Макеева:

Они преданные, как собаки? Юрий Карпилович:

Преданные. Лучше, чем человек, лучше, чем собака.

И если серые по зубам только хозяину. Эти южноамериканские милашки рады всем. На Западе лама- и альпакотерапия – признанный тренд. Анастасия Макеева:

Какой Альберт у меня красивый. Я уже чувствую, как я успокаиваюсь. Все, он уже хочет к подружкам, надо его завести в гости.

Содержать экзотическое ранчо – труд нелегкий. Но у бывшего руководителя строительной автобазы все четко. До обеда всей командой чистят перышки, завтракают, а после готовы к встрече с туристами. Кстати, в программе 15-метровая мельница и домик Бабы Яги. Избушка не хуже, чем в сказках. Анастасия Макеева:

Все тут у нее есть. И печка.

Юрий Карпилович:

Вот еще и непослушную Настю можно отправить на обед. После экскурсии можно оседлать лошадку, пони, умчаться в поля или поговорить по душам с осликом . Даже в Египет ехать не нужно. Караван как на ладони. Нурик родом из Азии, морозы его не сбивают с курса.

Анастасия Макеева:

Кто у вас уже катался на верблюде? Я смотрю, что там много автографов. Дима Билан был, да? Юрий Карпилович:

Много. Все были. Мечта, чтоб караван ходил по снегу в Беларуси.