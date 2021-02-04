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«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк

04 февраля 2021 11:46
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Чтобы совершить кругосветку, совершенно необязательно тратить все свои капиталы, в 10 километрах от Минска есть агрогородок Прилуки. Вас встретят ламы, альпаки, верблюды и даже леопард.  

По ту сторону Птичи былой дворец графа Юрия Чапского, а здесь колоритная усадьба. Ее хозяин Юрий Карпилович не так давно обнаружил в себе шляхетскую жилку и решил развивать туризм на родных землях.  

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-1

Юрий Карпилович, хозяин усадьбы:
Я похлопотал, у нас в поселке назвали улицу графа Чапского.

Анастасия Макеева:
Откуда у вас такая любовь к животным?

Юрий Карпилович:
От родителей видимо, учитель и один, и второй. В деревне родился, оттуда и любовь.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-4

Начиналось все с крестьянско-фермерского хозяйства. Юрия Владимировича даже окрестили «сахарным королем». А переросло в «Звериную планету». Чтобы «дети асфальта» и их родители познавали мир. А, может, и потому, что в детстве родители не купили собаку.

Юрий Карпилович:
Колись, кто это?

Анастасия Макеева:
Лама.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-7

Юрий Карпилович:
Садись, два. Очень редкий у нас в Беларуси, очень мало их.

Анастасия Макеева:
Глаза красивые.

Юрий Карпилович:
Южная Америка, Чили. Семейство верблюжьих. Индейцы и питаются ими. У них же шерсть теплее, чем овечья, в три раза, мягче, чем овечья, там такие делают штуки, что просто загляденье. Покупал латыш в Чили, паромом вез к себе, а уже от него я забрал.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-10

Около 40 видов животных и птиц комфортно себя чувствуют в эко-домиках и сыты сполна. За прошлый сезон заготовили 150 тонн зерна. Продовольственная безопасность не только местной банды, но и минского зоопарка. 

Анастасия Макеева:
Откуда столько меха?

Юрий Карпилович:
Из Голландии. На сегодня мы единственное племенное хозяйство по разведению шетлендских пони. Настоящих, стандартных, ласковых. Это просто игрушка для детей. От 87 сантиметров до 1 метра. Стандартные, выдерживают 50 килограмм нагрузку, а так могут 300 килограмм тащить. Раньше их использовали в Голландии, руду они вытаскивали из шахт. 

На трех гектарах джунглей потеряться не дадут указатели. Птичий двор, козьи апартаменты, о всех «пушистиках» расскажут таблички и юморины «усатого няня».

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-13

Юрий Карпилович:
Ага, какой олень.

Анастасия Макеева:
О, какой красавчик. Я так понимаю, это гарем.

Юрий Карпилович:
Фатима, Дашка, Машка. Это обыкновенные белорусские козы, что-то типа зааненской породы.

Анастасия Макеева:
Да, глазки необычные.

Юрий Карпилович:
А это у нас уникальный товарищ, гибридный козел. Белорусская коза подружилась с горным, получился гибридный козел.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-16

Вдохновение снизошло после визита в легендарный зоопарк «Тайган» в Крыму. Подружился со всеми заповедниками и зверинцами в синеокой, оформил паспорта братьям меньшим в Минприроды. И сам не заметил, как на подворье стал мурчать дальневосточный леопард. От рокового взгляда мурашки. Но родной голос папы усмиряет хищника.   

Юрий Карпилович:
Кот обыкновенный. А есть захожу, заношу, но глаза в глаза смотрю, задом также и выхожу, чтобы видеть его реакцию. Его рацион пять килограмм говядины, три натуральных яичка и натуральный литр молока козьего. Начинаю разговаривать, как будто животное не понимает, придет, поднимется на лапы, станет, гладь ему пузо.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-19

Заповедный напев прямо на подворье. Недавно поставили на ноги благородного олененка. Его маму убили браконьеры. Добрые руки и козье молоко сделали свое дело. Звериное семейство растет на глазах. Зубриха Василиса порадовала малышкой. Приручил энтузиаст даже волков. 

Анастасия Макеева:
А вы сами в клетку не боитесь заходить?

Юрий Карпилович:
Запросто, если к леопарду еще с осторожностью, то к этим запросто. Но могу быть зализан до смерти. Даже когда все работники ушли домой, закрываются ворота, я выпускаю, они со мной гуляют, бегают.  

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-22

Анастасия Макеева:
Они преданные, как собаки?

Юрий Карпилович:
Преданные. Лучше, чем человек, лучше, чем собака.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-25

И если серые по зубам только хозяину. Эти южноамериканские милашки рады всем. На Западе лама- и альпакотерапия – признанный тренд. 

Анастасия Макеева:
Какой Альберт у меня красивый. Я уже чувствую, как я успокаиваюсь. Все, он уже хочет к подружкам, надо его завести в гости.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-28

Содержать экзотическое ранчо  труд нелегкий. Но у бывшего руководителя строительной автобазы все четко. До обеда всей командой чистят перышки, завтракают, а после готовы к встрече с туристами. Кстати, в программе 15-метровая мельница и домик Бабы Яги. Избушка не хуже, чем в сказках.   

Анастасия Макеева:
Все тут у нее есть. И печка.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-31

Юрий Карпилович:
Вот еще и непослушную Настю можно отправить на обед.

После экскурсии можно оседлать лошадку, пони, умчаться в поля или поговорить по душам с осликом . Даже в Египет ехать не нужно. Караван как на ладони. Нурик родом из Азии, морозы его не сбивают с курса. 

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-34

Анастасия Макеева:
Кто у вас уже катался на верблюде? Я смотрю, что там много автографов. Дима Билан был, да?

Юрий Карпилович:
Много. Все были. Мечта, чтоб караван ходил по снегу в Беларуси.

«К леопарду захожу с осторожностью, а вот волк может зализать до смерти». Белорус открыл необычный зоопарк-37

После активных забав можно согреться в уютном гостевом домике, выпить ароматного чая на травах и отведать белорусскую кухню. Фотоотчет выходного дня закрепите на еловом балконе. Виды здесь просто фееричные.

Юрий Карпилович:
Дедом Морозом выходил, было пару праздников перед Новым годом и после Нового года. Восторг в глазах, а на душе приятно до ужаса.

# Животные # общество # Анастасия Макеева # Юрий Карпилович # Фотофакт

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