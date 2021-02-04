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В Минске сильный снегопад: на улицах работает 700 единиц спецтехники

04 февраля 2021 10:51
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Новости Беларуси. Около 700 единиц различных машин и почти столько же работников заняты на расчистке минских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между тем по нескольким маршрутам общественного транспорта из-за непогоды движение затруднено.

В Минске сильный снегопад: на улицах работает 700 единиц спецтехники-1

О сложных погодных условиях предупреждает МЧС. В Беларуси на 4 февраля объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный мокрый снег ожидается в ряде регионов, а также в Минске.  

В Гродно снегопад начался ночью и не прекращается до сих пор. Снизилась скорость движения, на дорогах возникли заторы. В регионе отмечается северный порывистый ветер. Он несет к нам похолодание. Уже предстоящей ночью столбики термометров опустятся местами до отметки -17°C.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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