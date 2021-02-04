В зал доставили шесть обвиняемых. В Минске прошло предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка»
Новости Беларуси. Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка пройдет 17 февраля в суде Московского района Минска. Об этом стало известно 4 февраля в ходе предварительного заседания Верховного суда по этому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под конвоем в зал доставили шесть обвиняемых. Это пять бывших замов экс-председателя правления банка. Их обвиняют в получении крупных взяток. На скамье подсудимых также партнер Бабарико по серому бизнесу, учредитель нашумевшего «Активлизинга» Виктор Кобяк. Ему вменяется дача взятки в крупном размере.
Все присутствующие полностью признали свою вину и ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. 4 февраля фигуранты подтвердили, что подписали их добровольно и в присутствии адвокатов. Выполнение всех условий также подтвердил прокурор: обвиняемые оказывали содействие расследованию и вернули доход, полученный преступным путем.
Отметим, что основного фигуранта дела в зале суда сегодня не было. Напомним, Виктор Бабарико обвиняется в организации преступной схемы, получении крупных взяток и отмывании денег. По итогам заседания суд оставил прежней меру пресечения для всех обвиняемых.