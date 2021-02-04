Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнётся 17 февраля

Новости Беларуси. Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло 4 февраля в суде Московского района Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО «Активлизинг» за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года, действуя в интересах ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг» (ранее – ООО «Агентство по торговле в рассрочку»), ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог» (ранее – ООО «Белторгтехнологии») и ООО «Активлизинг», незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br 30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.