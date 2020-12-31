Какая погода ожидается в январе 2021 года? Прогноз климатолога

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – климатолог Сергей Лысенко.
Мы уже готовы поделиться свежим климатическим прогнозом. Погода у нас непредсказуемая, но, возможно, уже есть какие-то прогнозы.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – климатолог Сергей Лысенко.
Мы уже готовы поделиться свежим климатическим прогнозом. Погода у нас непредсказуемая, но, возможно, уже есть какие-то прогнозы.
Сергей Лысенко, климатолог:
В этом году все климатические модели дают более-менее согласованные прогнозы. Зима в Беларуси, и в целом в Европе, ожидается достаточно мягкой, со средней температурой на 1-2 градуса выше нормы. Можно с высокой степенью уверенности говорить, что эта зима будет такой же теплой как предыдущая, когда средняя температура отличалась от климатической нормы на 5,5 градусов – это была самая теплая зима за всю историю метеонаблюдений. Этой зимой можно ожидать достаточно интенсивных и арктических вторжений – холодного воздуха с Арктики, а западный перенос с Атлантики теплого влажного воздуха не будет столь интенсивным, каким был в прошлом году.
Будет ли настоящая зимняя сказка, или стоит приготовиться к дождю?
Сергей Лысенко:
Можно готовиться к достаточно изменчивой зиме, где могут возникать и арктические вторжения – вынос холодного воздуха из Арктики, а вместе с ним и аномалии температуры отрицательной, и обильные снегопады. Не исключено, что этой зимой мы можем насладиться привычными и всеми любимыми зимними пейзажами.
Какой месяц будет самый теплый, а какой самый холодный? Или же климатические значения будут приблизительно одинаковые?
Сергей Лысенко:
Прогнозы были составлены еще в начале ноября. Согласно им, декабрь будет на 1 градус теплее нормы, со средней температурой -2,3 градуса. Мы видим, что примерно так и получается. Январь будет самый теплый – со средней температурой на 2,7 выше климатической нормы – то есть средняя температура -1,7 градусов. Февраль будет достаточно прохладный, близкий к климатической норме со средней температурой -4,3 градуса. Такой прохладный февраль был в последний раз в 2012 году. В целом, зима ожидается теплее нормы на 1,4 градуса – со средней температурой -2,7 градуса.
Во всем мире идет тенденция к глобальному потеплению, в Беларуси это тоже заметно. Раньше для Беларуси аномально теплые зимы – это нормально, или мы идем на рекорд.
Сергей Лысенко:
Из 20 самых теплых лет 15 приходятся на текущее столетие. 20 лет – из них 15 рекордов. 2019 год считается самым теплым за всю историю метеонаблюдений. До этого рекорд был поставлен в 2015 году. Если мы посмотрим отдельные месяцы зимы, то наиболее быстро растет температура в декабре. Скорость роста средней температуры в декабре составляет примерно 1 градус за 10 лет – это действительно достаточно быстрые, интенсивные темпы потепления.