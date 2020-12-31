Какая погода ожидается в январе 2021 года? Прогноз климатолога

Мы уже готовы поделиться свежим климатическим прогнозом. Погода у нас непредсказуемая, но, возможно, уже есть какие-то прогнозы.

Сергей Лысенко, климатолог:

В этом году все климатические модели дают более-менее согласованные прогнозы. Зима в Беларуси, и в целом в Европе, ожидается достаточно мягкой, со средней температурой на 1-2 градуса выше нормы. Можно с высокой степенью уверенности говорить, что эта зима будет такой же теплой как предыдущая, когда средняя температура отличалась от климатической нормы на 5,5 градусов – это была самая теплая зима за всю историю метеонаблюдений. Этой зимой можно ожидать достаточно интенсивных и арктических вторжений – холодного воздуха с Арктики, а западный перенос с Атлантики теплого влажного воздуха не будет столь интенсивным, каким был в прошлом году.

Будет ли настоящая зимняя сказка, или стоит приготовиться к дождю?

Сергей Лысенко:

Можно готовиться к достаточно изменчивой зиме, где могут возникать и арктические вторжения – вынос холодного воздуха из Арктики, а вместе с ним и аномалии температуры отрицательной, и обильные снегопады. Не исключено, что этой зимой мы можем насладиться привычными и всеми любимыми зимними пейзажами.