Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Природа сегодня действительно несказанно похорошела – такой ее обычно пишут художники в своих полотнах.
Тяжелый мокрый снег украсил ветки деревьев и крыши домов, превратив пейзажи в настоящую зимнюю сказку.