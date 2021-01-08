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Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

08 января 2021 13:53
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Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-1

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-3

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-5

Природа сегодня действительно несказанно похорошела – такой ее обычно пишут художники в своих полотнах.

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-8

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-10

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-12

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы-14

Тяжелый мокрый снег украсил ветки деревьев и крыши домов, превратив пейзажи в настоящую зимнюю сказку.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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