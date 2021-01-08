Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природа сегодня действительно несказанно похорошела – такой ее обычно пишут художники в своих полотнах.