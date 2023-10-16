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Почти 740 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу

16 октября 2023 09:00
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С момента введения в Беларуси безвизового режима страну посетили около 737 952 иностранцев. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Почти 740 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу-1

Фото: Telegram-канал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В их число входят 462 816 литовцев, 168 866 граждан и 51 699 неграждан Латвии, а также 54 571 поляк. С начала года этим правом воспользовались 352 966 жителей стран ЕС, которые являются соседями Беларуси: 214 553 литовца, 80 732 гражданина и 24 820 неграждан Латвии, а также 32 861 поляк.

# Государственная граница Беларуси # общество

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