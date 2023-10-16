«Баланс карьеры и семьи». В Беларуси нашли способ повысить уровень рождаемости

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:

Задача государства через Трудовой кодекс создать баланс карьеры и семьи. Это и дистанционная работа, которая была заложена с 2020 года и с каждым годом получает свое развитие, это гибкий график работы. Если вначале мы предоставляли такую возможность через Трудовой кодекс многодетным семьям один день в неделю (оплачиваемый) свободно от работы, чтобы решить семейно-бытовые вопросы, с 1 января 2024 года запускается новая форма, альтернативный вариант. Можно один день в неделю, а можно сократить рабочий день на один час. Это гибко, удобно, комфортно. И я думаю, это получит большой отклик от наших семей, которые воспитывают деток, и касается многодетных семей.