Прямой эфир

«Баланс карьеры и семьи». В Беларуси нашли способ повысить уровень рождаемости

16 октября 2023 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баланс карьеры и семьи. C нового года в Беларуси начнут действовать положения измененного Трудового кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Баланс карьеры и семьи». В Беларуси нашли способ повысить уровень рождаемости-1

Они предусматривают сокращение продолжительности рабочего дня родителей троих и более детей или ребенка-инвалида. Как считает министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, эта законодательная норма станет очередным шагом по поддержке семей и послужит стимулом для повышения уровня рождаемости.

«Баланс карьеры и семьи». В Беларуси нашли способ повысить уровень рождаемости-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты:
Задача государства через Трудовой кодекс создать баланс карьеры и семьи. Это и дистанционная работа, которая была заложена с 2020 года и с каждым годом получает свое развитие, это гибкий график работы. Если вначале мы предоставляли такую возможность через Трудовой кодекс многодетным семьям один день в неделю (оплачиваемый) свободно от работы, чтобы решить семейно-бытовые вопросы, с 1 января 2024 года запускается новая форма, альтернативный вариант. Можно один день в неделю, а можно сократить рабочий день на один час. Это гибко, удобно, комфортно. И я думаю, это получит большой отклик от наших семей, которые воспитывают деток, и касается многодетных семей.

«Баланс карьеры и семьи». В Беларуси нашли способ повысить уровень рождаемости-7

Вопросы социально-демографической политики государства сегодня обсуждают на международной конференции в Минске. В ее работе принимают участие представители власти, научного сообщества, общественных объединений, молодежь.

# Государственная политика # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 740 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу
16 октября 2023 09:00

Почти 740 тысяч жителей ЕС приехали в Беларусь по безвизу

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?
16 октября 2023 08:52

Для вкусного аромата на лопату выкладывали листья клёна. Как пекли хлеб в старину?

Большой предложил встретить театральное утро вместе
16 октября 2023 08:24

Большой предложил встретить театральное утро вместе