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К кому обратиться с проблемой? График личных приёмов граждан в Беларуси

10 марта 2020 06:21
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении личных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе в Совете Республики пройдут очередные приемы граждан.

Так, сегодня, 10 марта, обращения жителей будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. А в среду, 11 марта, задать волнующие вопросы можно будет заместителю председателя Совета Республики Анатолию Исаченко. Встречи запланированы на 10 утра. Приемы проходят в Минске по адресу Кирова, 49.

К кому обратиться с проблемой? График личных приёмов граждан в Беларуси-1

К кому обратиться с проблемой? График личных приёмов граждан в Беларуси-3

Диалог с населением продолжают и руководители госорганов. В четверг, 12 марта, глава МИД Владимир Макей проведет прием в Столбцовском райисполкоме.

К кому обратиться с проблемой? График личных приёмов граждан в Беларуси-6

# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Анатолий Исаченко # Владимир Макей # Фотофакт

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