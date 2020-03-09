Из запаса призовут более 1000 человек. В армии Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск

Новости Беларуси. Более 1 000 человек призовут из запаса во время второго этапа проверки белорусской армии. Ряд воинских частей приведут в состояние высшей степени боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором этапе проверят способность военных выполнять задачи и днем и ночью, оценят состояние вооружения.

Задействованы будут около 6 000 военнослужащих и более 200 единиц техники. Основное внимание уделят организации взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения войск.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Как и введено у нас в практику, состав войск, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться. В ходе проверки войскам придется выполнить ряд задач по свершению маршей, размещению на местности, фортификационному оборудованию районов, организации различных видов охранения, выполнению задач в разных видах боевых и специальных действий.

Также будет продолжена практика двустороннего противоборства, защиты личного состава от применения высокоточного оружия в условиях широкого применения средств радиоэлектронной борьбы, а также применения беспилотных летательных аппаратов.