К кому может прийти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС

«За безопасность вместе». Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси. Все подробности расскажет Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС по Минску. Ольга, как часто случаются пожары в домах и квартирах белорусов, и растет ли эта цифра с годами?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

За 9 месяцев нынешнего года минские спасатели выезжали более 2,5 тысяч раз на различного рода возгорания и пожары. Несмотря на то что цифра с годами понемногу снижается, все-таки 80 % происшествий происходят именно в жилом секторе. И проблема не перестает быть актуальной. Из-за чего чаще всего случаются пожары? Ольга Мельченко:

Наиболее частой причиной возникновения пожаров является человеческий фактор, когда человек не знает, как поступать в различного рода экстренных ситуациях либо просто пренебрегает правилами безопасности. Второе и третье места занимают происшествия, связанные с печным отоплением и нарушением правил при использовании электроприборов.

То есть чаще всего это сигарета? Ольга Мельченко:

Это не только неосторожное обращение с сигаретой, к примеру, в нетрезвом состоянии, но и другие причины. Допустим, кто-то оставил пищу на плите без присмотра, впоследствии огонь может распространиться на занавески; оставил зажженную спичку или какой-то другой предмет. Наверняка слышали про пожар в Минске на улице Веры Хоружей. Здесь идет речь о нарушении правил безопасности, когда люди поступили неправильно. Это привело к большому резонансу и ущербу.

В чем заключается цель акции «За безопасность вместе»? Ольга Мельченко:

Основной уклон спасатели делают на профилактике пожаров и гибели людей в осенне-зимний пожароопасный период. Спасатели приходят к категорированным гражданам (назовем их так), то есть определенные категории населения, которым спасатели уделяют особое внимание.

Это семьи, воспитывающие одного-двух малолетних детей, многодетные семьи, семьи, в которых дети могут находиться в социально опасном положении, а также пожилые, инвалиды, одиноко проживающие люди. То есть это люди, которым в первую очередь нужна наша помощь, поддержка, чтобы обезопасить их жилье. Как реагируют люди на ваш приход?