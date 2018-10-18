К кому может прийти инспектор, чтобы проверить пожарную безопасность дома? Рассказывает представитель МЧС
«За безопасность вместе». Республиканская профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей проходит в Беларуси. Все подробности расскажет Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС по Минску.
Ольга, как часто случаются пожары в домах и квартирах белорусов, и растет ли эта цифра с годами?
Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
За 9 месяцев нынешнего года минские спасатели выезжали более 2,5 тысяч раз на различного рода возгорания и пожары. Несмотря на то что цифра с годами понемногу снижается, все-таки 80 % происшествий происходят именно в жилом секторе. И проблема не перестает быть актуальной.
Из-за чего чаще всего случаются пожары?
Ольга Мельченко:
Наиболее частой причиной возникновения пожаров является человеческий фактор, когда человек не знает, как поступать в различного рода экстренных ситуациях либо просто пренебрегает правилами безопасности.
Второе и третье места занимают происшествия, связанные с печным отоплением и нарушением правил при использовании электроприборов.
То есть чаще всего это сигарета?
Ольга Мельченко:
Это не только неосторожное обращение с сигаретой, к примеру, в нетрезвом состоянии, но и другие причины. Допустим, кто-то оставил пищу на плите без присмотра, впоследствии огонь может распространиться на занавески; оставил зажженную спичку или какой-то другой предмет.
Наверняка слышали про пожар в Минске на улице Веры Хоружей. Здесь идет речь о нарушении правил безопасности, когда люди поступили неправильно. Это привело к большому резонансу и ущербу.
В чем заключается цель акции «За безопасность вместе»?
Ольга Мельченко:
Основной уклон спасатели делают на профилактике пожаров и гибели людей в осенне-зимний пожароопасный период. Спасатели приходят к категорированным гражданам (назовем их так), то есть определенные категории населения, которым спасатели уделяют особое внимание.
Это семьи, воспитывающие одного-двух малолетних детей, многодетные семьи, семьи, в которых дети могут находиться в социально опасном положении, а также пожилые, инвалиды, одиноко проживающие люди. То есть это люди, которым в первую очередь нужна наша помощь, поддержка, чтобы обезопасить их жилье.
Как реагируют люди на ваш приход?
Ольга Мельченко:
Мы проводим обследование противопожарного состояния жилища. В первую очередь, инспектор представляется, рассказывает, с какой целью он приходит. Дальше всё зависит от человека. Если он настроен на то, чтобы убедиться в безопасности своего жилья и готов ответить за то, что у него в квартире находится, он с легкостью и спокойно отвечает на все вопросы, показывает, что у него дома есть. И если есть нарушения, то инспектор укажет на это, что-то посоветует.
Бывают случаи, когда граждане не понимают, зачем к ним приходит инспектор. В такой ситуации могут нахамить, не открыть дверь или просто проигнорировать. К сожалению, в этой квартире потом могут произойти пожар, загорание, будь то короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем, курение. И тогда пострадать могут не только сами жильцы, но и соседи. Именно поэтому мы призываем всех граждан поучаствовать в этой акции.