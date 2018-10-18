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Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола

18 октября 2018 07:24
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Новости Беларуси. В Минске стартовал молодежный марафон БРСМ, посвященный 100-летию комсомола. Открытый диалог, посвященный вековому юбилею организации, собрал комсомольцев разных поколений.

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола-1

Представили здесь и мобильную экспозицию. Десятки ценных экспонатов рассказывают об истории самого масштабного молодёжного движения. Здесь и фотографии, и личные дневники, и письма с фронта, а также внушительная коллекция комсомольских билетов и значков.

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола-4

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Мы хотим показать, что сегодня всё молодёжное движение связано единой нитью. Прошлое, настоящее, будущее. И мы хотим, чтобы доказательством этого были выставочные объекты. Всё то, что смогло достичь именно комсомольское движение смогли увидеть все люди.

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола-7

Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения Беларуси:
Сейчас молодёжь всё-таки совершенно иная, чем была в наше время. Сейчас молодёжь живёт в другом информационном поле. У нас была монополия на молодёжное движение, а здесь большое количество молодёжных организаций, большое количество направлений работы. И, я бы сказал, сейчас идёт борьба за умы молодёжи.

Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола-10


Сегодня БРСМ продолжает традиции комсомольского движения. Эстафету молодежного марафона подхватят активисты из всех регионов страны. Напомним, вековой юбилей организация отметит 29 октября.

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Дмитрий Воронюк # Алексей Кривденко # Фотофакт

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