Связь поколений. В Минске стартовал молодёжный марафон к 100-летию комсомола

Новости Беларуси. В Минске стартовал молодежный марафон БРСМ, посвященный 100-летию комсомола. Открытый диалог, посвященный вековому юбилею организации, собрал комсомольцев разных поколений.

Представили здесь и мобильную экспозицию. Десятки ценных экспонатов рассказывают об истории самого масштабного молодёжного движения. Здесь и фотографии, и личные дневники, и письма с фронта, а также внушительная коллекция комсомольских билетов и значков.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Мы хотим показать, что сегодня всё молодёжное движение связано единой нитью. Прошлое, настоящее, будущее. И мы хотим, чтобы доказательством этого были выставочные объекты. Всё то, что смогло достичь именно комсомольское движение смогли увидеть все люди.

Алексей Кривденко, председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения Беларуси:

Сейчас молодёжь всё-таки совершенно иная, чем была в наше время. Сейчас молодёжь живёт в другом информационном поле. У нас была монополия на молодёжное движение, а здесь большое количество молодёжных организаций, большое количество направлений работы. И, я бы сказал, сейчас идёт борьба за умы молодёжи.