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«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению

18 октября 2018 07:36
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Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил Президент. Сроки обозначены чёткие: к 7 ноября.

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению-1

Стать примером для других областей должен весь Оршанский район. Сейчас здесь строят современную взлетно-посадочную полосу, железную и автомобильные дороги.

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению-4

Эти транспортные артерии станут подъездными путями к возводимому в регионе мультимодальному промышленно-логистическому центру. Для людей – это новые рабочие места и хорошая зарплата.

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению-7

Светлана Кулик, житель Болбасово:
Прямо восторг от всего происходящего. Происходит такая реконструкция, очень существенная, объёмная.

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению-10

Александр Морозов, житель Болбасово:
Цивилизация приходит. Логистический центр. Показать поселок в старом виде – это несерьезно. Поэтому приняли решение и делают. Восстанавливают, дома ремонтируют.

«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению-13

В реконструкцию Болбасово вложили 7,5 миллиона рублей. На данный момент работы выполнены на 70%.

# общество # Светлана Кулик # Александр Морозов # Фотофакт

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