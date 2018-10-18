«Восторг от всего происходящего». Благоустройство Болбасово близится к завершению

Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил Президент. Сроки обозначены чёткие: к 7 ноября.
Новости Беларуси. Масштабная «перезагрузка». Благоустройство Болбасово близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать этот городской посёлок образцовым ещё в июле поручил Президент. Сроки обозначены чёткие: к 7 ноября.
Стать примером для других областей должен весь Оршанский район. Сейчас здесь строят современную взлетно-посадочную полосу, железную и автомобильные дороги.
Эти транспортные артерии станут подъездными путями к возводимому в регионе мультимодальному промышленно-логистическому центру. Для людей – это новые рабочие места и хорошая зарплата.
Светлана Кулик, житель Болбасово:
Прямо восторг от всего происходящего. Происходит такая реконструкция, очень существенная, объёмная.
Александр Морозов, житель Болбасово:
Цивилизация приходит. Логистический центр. Показать поселок в старом виде – это несерьезно. Поэтому приняли решение и делают. Восстанавливают, дома ремонтируют.
В реконструкцию Болбасово вложили 7,5 миллиона рублей. На данный момент работы выполнены на 70%.